Legea stagiaturii nu este agreată de angajatori

“Legea stagiaturii funcţionează … cu timiditate”, spun reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş. În primul semestru al acestui an, la nivelul judeţului, au fost încheiate doar 25 de contracte de stagiatură. Legea îi vizează pe absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează pe un post conform specializării absolvite, în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă. Stagiul este organizat de angajator. Acesta are obligaţia ca în termen de cinci zile de la finalizarea stagiului să elibereze stagiarului certificatul / adeverinţa de finalizare a stagiului, vizat / vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul agentul economic.

Angajatorii au obligaţia să înregistreze contractele de stagiu la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş. Dragoş Năcuţă, inspectorul-şef al ITM Maramureş, ne spune: “Înregistrarea contractelor de stagiu se face în 10 zile lucrătoare. Certificatul de stagiu se eliberează în termen de 5 zile de la finalizarea stagiului şi se vizează de ITM, în două zile. Principalii utilizatori ai acestui instrument sunt instituţiile publice, societăţile comerciale şi regiile, mai puţin privaţii. Statul român finanţează aceste forme de pregătire, de creare de experienţă şi vechime în muncă”.

Inspectorii de muncă maramureşeni au semnalat că, în cele mai multe cazuri, agenţii economici uită să înregistreze la termen aceste contracte. “Avem o problemă cu faptul că unele societăţi nu înţeleg că trebuie să vină din timp şi să înregistreze aceste contracte de stagiatură şi întâlnim situaţia în care ni se solicită încheierea contractului pe parcursul acestei perioade sau chiar la finalul perioadei de stagiatură. Noi suntem depozitari ai acestor contracte, avem autoritatea să controlăm efectuarea acestor stagii şi sprijinim agenţii economici, inclusiv instituţiile statului”, a punctat Dragoş Năcuţă.

Evaluarea activităţii stagiarului se face, cu cinci zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, de către comisia de evaluare. Comisia analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar şi, după caz, raportul întocmit de mentor, notează criteriile de evaluare a activităţii stagiarului stabilite de angajator, stabileşte calificativul de evaluare, hotărăşte dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea şi face propuneri cu privire la eliberarea certificatului / adeverinţei de finalizare a stagiului. La propunerea comisiei de evaluare sau, după caz, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, angajatorul eliberează beneficiarului stagiului un certificat sau, după caz, o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Obligaţia de a solicita vizarea certificatului / adeverinţei de finalizare a stagiului la Inspectoratul Teritorial de Muncă revine angajatorului care depune, în acest scop, la ITM în a cărui rază teritorială îşi are sediul, o cerere prin care solicită vizarea certificatului / adeverinţei, la care anexează o copie a contractului de stagiu. Vizarea se face gratuit de ITM. La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfăşurată pe perioada efectuării stagiului.