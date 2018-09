În doi ani de guvernare, s-au construit doar o grădiniţă şi două şcoli

Marele program de guvernare al PSD-ALDE promitea că educaţia va fi „un factor strategic de dezvoltare” şi „reabilitarea/modernizarea clădirilor şcolare pentru ca toate unităţile de învăţământ să obţină autorizaţii de funcţionare (sanitare şi ISU)”. Guvernanţii şi-au asumat construirea a 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school.

Conform precizării făcute de Ministerul Dezvoltării, au reuşit să construiască o creşă şi două şcoli. Această guvernare a elaborat construcţii doar pe hârtie, singurul loc unde arată bine şi sunt îndeplinite programele de guvernare, iar politicile publice sunt coerente.

Au promis, dar nu şi-au îndeplinit promisiunile, lăsând educaţia copiilor în voia sorţii!

Guvernanţii nu au nevoie de un electorat educat şi de aceea nu-şi asumă creşterea finanţării Educaţiei prin alocarea progresivă a 6% din PIB, aşa cum ar fi corect faţă de generaţiile de elevi care mâine-poimâine vor merge la vot.

Bugetul alocat educaţiei este insuficient, iar investiţiile promise în acest domeniu nu s-au realizat şi nici nu se vor materializa probabil niciodată. Românii au fost amăgiţi cu aceste promisiuni, dar cei mai afectaţi sunt copiii. Şcolile insalubre din oraşele mici şi din mediul rural pun în pericol viaţa elevilor. Există încă în secolul acesta aproximativ 2.418 şcoli cu grupurile sanitare în exterior, iar 4.000 de unităţi şcolare nu au nici astăzi autorizaţie privind securitatea la incendiu.

S-a propus „înnoirea” manualelor şcolare, dar şi acest program este un eşec. Haos şi la acest început de an şcolar. Cele trei manuale înnoite au apărut cu multe greşeli, iar cei afectaţi oare cine sunt? Tot copiii!

Cum să avem un învăţământ de calitate în aceste condiţii? Dotările la standarde europene sunt doar un vis îndepărtat pentru elevi, profesori şi părinţi! Guvernanţii nu doresc sub nicio formă ca tinerii noştri să beneficieze de condiţii bune pentru studiu. Minciuna şi promisiunile nu vor mai înlocui faptele concrete. Tânăra generaţie are aşteptări, părinţii lor au crezut tot ce li s-a spus, dar răbdarea lor este aproape de limită. Nu puteţi să vă bateţi joc în continuare de viitorul României!

Dr. Viorica Cherecheş,

Deputat liberal de Maramureş