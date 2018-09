Mari fotografi transilvăneni în Ţara Făgăraşului

Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valeriu Literat“ a organizat, în perioada 6-7 septembrie 2018, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice sub egida Centenarului Marii Uniri. Deschiderea lucrărilor sesiunii a fost marcată de lansări de carte, în Sala Tronului. Lucrările s-au desfăşurat pe patru secţiuni, două secţiuni fiind dedicate istoriei moderne şi contemporane şi patrimoniului.

Secţiunea de arheologie, istorie veche şi medievală, heraldică a fost moderată de profesorii Gheorghe Lazarovici şi Sabin Adrian Luca. Secţiunea de istorie modernă şi contemporană a fost moderată de profesorul Vasile Mărculeţ şi cercetătorul ştiinţific Marius Câmpean. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie din Baia Mare a fost reprezentat de dr. Marius Câmpeanu, şeful Secţiei Istorie a instituţiei muzeale maramureşene. Acesta a prezentat lucrarea ,,Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX“, care a fost tipărită la Baia Mare, sub egida Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi Bibliotheca Marmatia 6. ,,Expoziţia a fost deschisă la Muzeul din Baia Mare. Este vorba de cinci studii ştiinţifice, fiecare material prezintă viaţa şi cariera unui fotograf important“, a spus Marius Cîmpean. Toate materialele prezentate vor fi publicate în anuarul Muzeului Ţării Făgăraşului. ,,Am organizat anul acesta cea de-a VII-a ediţie a Sesiunii Anuale Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice sub semnul centenarului Marii Uniri. Au răspuns invitaţiei noastre specialişti din ţară şi din afară, muzee, institute de cercetări sau universităţi. Toate materialele susţinute vor fi publicate în anuarul Muzeului Ţării Făgăraşului, care va fi editat la sfîrşitul anului“ a spus Elena Băjenaru, directoarea Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valeriu Literat“.