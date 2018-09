„Unirea este unica soluţie pentru supravieţuirea acestui neam” (Vlad Bileţchi, Republica Moldova)

În Republica Moldova se derulează, în această perioadă, cea mai amplă campanie de informare unio­nistă iniţiată vreodată peste Prut, fiind coordonată de un grup de tineri constituiţi în asociaţia „Unirea – Onoare, Demnitate şi Patrie (ODIP)”. Pe lângă vizitarea şi furnizarea de informaţii corecte către comunităţile urbane şi rurale din Republica Moldova, tinerii acestei asociaţii se îngrijesc şi de strângerea unui milion de semnături pentru unirea celor două ţări.

• O campanie realizată cu ajutorul oamenilor din Diaspora

Reporter: Asociaţia voastră derulează o campanie de susţinere a unirii Republicii Moldova cu România. Ce v-a impulsionat să o demaraţi?

Vlad BILEŢCHI: Sunt preşedintele asociaţiei „Unirea – ODIP” din anul 2014, de când am înfiinţat-o. Încă de atunci am conştientizat faptul că cea mai mare problemă cu care se confruntă societatea din Republica Moldova este lipsa de informare corectă. Astfel, scopul nostru primordial de-a lungul acestor ani a fost să aducem adevărul în casele oamenilor. În acest sens, am venit cu ideea să oganizăm cea mai mare campanie de informare unionistă – Caravana Unirii care este, în acest an, la a treia ediţie. Am vizitat la pas sute de sate, am mers din casă în casă, de la om la om şi l-am informat despre beneficiile Unirii cu România. Mai mult, am instalat şi corturi în centrul capitalei, unde colectăm semnături pentru Unire. Am explicat simplu şi onest adevărul istoric şi cum se va îmbunătăţi viaţa noastră după unirea cu România. Este una din cele mai răsunătoare campanii de informare, realizată cu ajutorul oamenilor din Diaspora care ne-au susţinut şi ne-au încurajat, inclusiv financiar, să informăm oamenii corect.

R.: Cum se derulează campania?

V.B.: Este o muncă anevoioasă întrucât oamenii au fost minţiţi şi manipulaţi. Când în fiecare zi ţi se spune că vorbeşti o limbă inexistentă, când te învaţă la şcoală o istorie străină, când ţi se fac promisiuni deşarte, ajungi să crezi toate minciunile. Şi e foarte greu să îi spui unui om, care toată viaţa a fost minţit, că minciuna în care a crezut până acum este o iluzie. Nu e vina acestor oameni. E vina sistemului, e vina celor de la conducere, care au tolerat toate aceste lucruri. Dar suntem tineri, suntem ambiţioşi şi nu cedăm atât de uşor. Când discuţi cu fiecare om în parte, când afli ce îl doare şi când combaţi orice dezinformare, numărul unioniştilor creşte. În acelaşi timp, colectăm semnături pentru Unire. Mai exact, împreună cu alte asociaţii din Alianţa pentru Centenar, strângem un milion de semnături pentru Unire. Aceste semnături vor fi prezentate în Parlamentul de la Bucureşti, şi nu numai, pentru ca Legea Supremă din România să conţină un preambul, unde să fie stipulat dezideratul de Unire.

• „Republica Moldova moare văzând cu ochii”

R.: În ce fel poate contribui această campanie la marele ideal?

V.B.: Zilnic întâlnesc oameni, inclusiv vorbitori de limbă rusă, care îmi spun că Republica Moldova moare văzând cu ochii şi unica soluţie pentru un trai mai bun este ReUnirea. Cel mai recent sondaj realizat în Chişinău arată că 55% din locuitorii capitalei îşi doresc Unirea. Oamenii se trezesc şi sunt puşi în faţa a două soluţii – ori pleacă la muncă în Europa, ori rămân aici şi luptă pentru un viitor mai bun. Un viitor mai bun poate fi doar în România. Sunt extrem de necesare astfel de campanii de informare pentru că oamenii sunt minţiţi la televizor şi nu mai ştiu pe cine să mai creadă. Oamenii au rămas fără speranţă întrucât de prea multe ori au fost dezamăgiţi. Noi le spunem că speranţa există în România Mare.

R.: Câţi membri are ONG-ul vostru?

V.B.: Avem zeci de mii de susţinători, oameni de toate vârstele care ne susţin şi ne încurajează în ceea ce facem. O mare contribuţie o au persoanele din Diaspora, care, fiind la mii de kilometri de casă, simt mai mult acest dor de casă şi urmăresc cu mare atenţie ce se întâmplă aici. Însă, dacă vorbim strict de organizaţie, suntem zeci de membri activi, majoritatea tineri.

R.: Vă confruntaţi cu probleme în derularea acestei campanii?

V.B.: Bineînţeles că există unele dificultăţi. Există încă o mulţime de oameni care nu vor să ne înţeleagă şi refuză orice dialog cu noi. Oamenii sunt manipulaţi întrucât zeci de ani au fost minţiţi că vorbim o altă limbă ori că suntem diferiţi de fraţii de peste Prut. Însă noi suntem pregătiţi, suntem înarmaţi cu argumente şi încercăm să explicăm pe înţelesul tuturor că unirea este unica soluţie pentru supravieţuirea acestui neam.

• Irina Loghin, printre susţinătorii campaniei

R.: Printre tinerii care s-au alăturat acestei campanii se află Andrei Caras, model internaţional, absolvent al Centrului Universitar Nord din Baia Mare. De susţinerea căror altor persoane publice vă bucuraţi?

V.B.: De-a lungul timpului, ne-am bucurat de susţinerea a multor persoane cunoscute. Andrei Caras este unul din aceşti oameni – ne susţine, donează pentru cauza naţională şi este cu sufletul alături de noi. În acelaşi timp, suntem susţinuţi şi de artişti de renume. De exemplu, în această vară am lansat o campanie de salvare a singurei şcoli româneşti din raionul Taraclia. Cunoscuta interpretă Irina Loghin a donat 4.000 de euro pentru repararea acestei instituţii. Totodată, am avut ocazia să colaborăm şi să fim susţinuţi şi de alţi artişti, precum: maestrul Tudor Ungureanu, Ion Paladi, Zinaida Bolboceanu, Maria Stoianov şi mulţi alţii.

R.: În ce etapă a campaniei vă aflaţi?

V.B.: Nu a mai rămas mult până la finele acestei campanii, însă nu ne oprim până nu colectăm milionul de semnături pentru Unire. După cum spuneam, vom înainta aceste semnături în Parlamentul de la Bucureşti, în Parlamentul de la Chişinău, dar şi la partenerii internaţionali. Vom demonstra astfel că Unirea este posibilă, iar oamenii de pe ambele maluri ale Prutului îşi doresc acest lucru. Totodată, sperăm că aceste semnături vor determina modificarea Constituţiei României întrucât acest lucru ar oferi o pârghie pentru înfăptuirea Unirii.

R.: În ce fel v-ar putea ajuta tinerii din România în această campanie?

V.B.: Cei care au posibilitatea să vină în Republica Moldova, îi invităm cu mare drag alături de noi, alături de voluntarii noştri. Avem nevoie de tineri capabili care să reuşească să convingă oamenii că Unirea este unica soluţie. Dacă nu puteţi veni aici, vă îndemnăm să mediatizaţi tot ceea ce facem noi: printr-un like, o distribuire, o încurajare – orice este bine-venit. Iar dacă doriţi ca acţiunile noastre să capete amploare, puteţi dona pentru cauza unionistă. Donaţiile şi cheltuielile noastre sunt publice şi asigurăm maximă transparenţă în acest sens.