Proiectul EDWARD • 19 septembrie – Ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere

Accidentele de circulaţie lasă în urmă vieţi distruse, familii îndoliate sau persoane invalide. Media zilnică la nivelul Uniunii Europene este de 70 morţi/zi. În ultima perioadă, pe drumurile publice din Maramureş s-au înregistrat zilnic accidente de circulaţie în urma cărora au fost rănite persoane. Vinovaţi de producerea acestora sunt cei care nu respectă regulile de circulaţie.

În acest context, şi în acest an, poliţiştii maramureşeni susţin Proiectul EDWARD, iniţiat de Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, care îşi propune ca ziua de 19 septembrie a.c. să fie „Ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere”.

Proiectul Edward ne invită să promitem cu toţii că:

• vom reaminti familiei, prietenilor şi colegilor să sporească atenţia la volan

• vom conduce cât mai prudent şi vom respecta regulile de circulaţie atât la volan, cât şi pe motocicletă sau bicicletă

• pornim farurile pentru a fi mai vizibili în trafic

• suntem atenţi şi sporim vigilenţa în preajma pietonilor, bicicliştilor, motocicliştilor, copiilor, persoanelor în vârstă

• vom conduce cu o viteză care este, în acelaşi timp şi legală şi sigură

• acordăm o atenţie deosebită atunci când conducem în apropierea şcolilor ori în zone unde sunt mulţi copii

• nu conducem niciodată sub influenţa alcoolului sau a medicamentelor ori substanţelor care ne-ar putea afecta siguranţa

• ne asigurăm corespunzător şi păstrăm distanţa de siguranţă în mers

• purtăm întotdeauna centura de siguranţă şi avem grijă ca şi cei care călătoresc cu noi să o poarte

• nu vom folosi telefonul mobil în timp ce conducem

• nu ne lăsăm distraţi de nimic din interiorul sau exteriorul maşinii ori din mintea noastră

• vom fi un exemplu pentru cei care călătoresc cu noi, conducând calm şi sigur!

Autoturism urmărit internaţional, identificat în Cicârlău

Poliţiştii maramureşeni au depistat şi indisponibilizat un autoturism care figura urmărit internaţional. Bărbatul în posesia căruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru tăinuire.

Luni, 17 septembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, în colaborare cu cei din Cicârlău, au identificat un autoturism urmărit de autorităţile din Marea Britanie, din data de 14 august 2018. Autoturismul a fost depistat în posesia unui bărbat domiciliat în localitatea Cicârlău.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de tăinuire şi continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Dosar penal – Un băiat, de 15 ani, conducea fără permis

Luni noaptea, la ora 02.50, poliţiştii din Şomcuta Mare au oprit pentru verificări un autoturism condus pe raza localităţii Remetea Chioarului. La volan a fost identificat un minor, în vârstă de 15 ani, din comună, iar în calitate de pasager se afla un bărbat, de 38 de ani, din Şomcuta Mare.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere fără permis şi încredinţarea unui autovehicul pentru a fi condus de către o persoană care nu deţine permis de conducere şi continuă cercetările, urmând ca la finalizarea lor să propună măsuri legale.