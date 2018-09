Tînăr-adult-copil

Maramureşul s-a clasat pe locul I la acţiunea civică naţională „Let’s do it, Romania!”, semn că dorim să trăim într-o ţară curată. Impresia generală este însă de localităţi neîntreţinute, iar locurile sînt murdărite în doar cîteva luni după ce-au fost igienizate de voluntari. Este nevoie de multă dragoste şi blîndeţe pentru a-i înţelege pe cei care poluează şi strică aspectul natural al mediului – iar aceia sîntem noi şi ai noştri!

Comunităţile locale nu reuşesc să organizeze igienizarea prin eforturi bugetare, să păstreze specificul locului şi să încurajeze întrajutorarea. Duhul rău creşte ca buruiana între oameni şi nu este acoperit de respect. Cei tineri pot învăţa să facă fapte bune doar dacă adulţii din jurul lor sînt responsabili. Gunoiul se revarsă ca la potop, oamenii merg în parc să mănînce seminţe de floarea-soarelui, să bea alcool, să chiuie, iar resturile picnicului le lasă sub bancă. Vecinul de la etajul II aruncă chiştoacele de ţigară pe fereastră, între florile din faţa blocului – femeia de serviciu le culege de două ori pe săptămînă. „Proiectilele” zboară pe geamul maşinii sau trenului, în decor. Indiferenţa şi dispreţul pentru semeni ne caracterizează.

Voluntarii sînt acei oameni care fac curăţenie fără să fie recompensaţi. Dacă ar fi plătiţi în vreun fel, n-ar mai fi voluntari. Convingerea elevilor să participe la proiectul „Let’s do it, Romania” n-a fost uşoară, 90% au refuzat să pună mîna, fie şi cu mănuşă, pe gunoaie. Este un risc de îmbolnăvire, infectare, intoxicare. Doar 10% dintre elevi au acceptat să fie voluntari pentru o zi şi în schimb li s-a promis o notă de zece. Este o greşeală pedagogică să pui notă în catalogul şcolar pentru participarea la acţiuni civice de voluntariat, dar aşa e lumea de azi, totul se vinde şi se cumpără, inclusiv faptele de suflet.

Educatorii au datoria să aplice sfaturile oferite celor pe care îi educă. Dacă profesorul nu lucrează alături de ceilalţi la strîngerea gunoaielor din albia rîului, lecţia civică va fi inutilă, elevii vor înţelege că în societate există discriminare după vîrstă şi studii şi vor imita comportamentul rău. Sistemul educativ ar fi convingător dacă 90% dintre elevi şi toţi profesorii din şcoli, inclusiv directorii, ar participa la „Let’s do it, Romania”, fără să primească note de 10 sau diplome. Însă 90% refuză să participe, iar ceilalţi urmăresc scopuri personale. Ne autoamăgim că sîntem ce nu sîntem, focul de paie se stinge repede, existenţa devine o senzaţie, nu o realitate.

Avem datoria să muncim, să nu irosim timpul, să facem ce trebuie cu viaţa noastră, să ne păstrăm curaţi la trup şi la suflet. Deşteptîndu-ni-se conştiinţa, înţelegem că scopul vieţii este să nu chiulim de la destinul acceptat. Neplăcerea de a aduna gunoiul aruncat de alţii are în cele din urmă rezultatul urmărit, se trezeşte eul interior şi nu vei mai lăsa gunoiul la voia întîmplării. Pentru a reuşi această performanţă, este obligatoriu ca educatorii – părinţi şi profesori – să aibă un comportament ecologic.

Adesea, oamenii cedează în faţa disperării şi aprobă răul din frondă. Să nu le reproşăm atitudinea negativă, în cele din urmă vor cugeta la faptele lor, vor înţelege că necazurile sînt cauzate chiar de ei înşişi şi se vor îndrepta singuri, vor întoarce obrazul precum Isus. Ne girăm unul pe altul, căci nu răspundem doar pentru faptele noastre, greşelile părinţilor fiind repetate adesea de fii şi nepoţi. Dacă cei tineri se află în eroare, trebuie îndrumaţi cu dragoste, blîndeţe şi răbdare. Cînd vrei să ajuţi pe cineva, nu sta mult pe gînduri, întinde-i mîna, ascultă-i bătaia inimii. În caz de pasivitate (dacă nu culegi gunoaie), devii periculos, ca exemplu de adult răutăcios.

Maramureşul este un judeţ turistic şi cu atît mai mult aşteptăm de la instituţiile de stat, de la educatori şi de la cetăţeni să susţină acţiunile civice de igienizare. Curăţenia se face cu mîinile noastre, zi de zi.