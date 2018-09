Un nou an cercetăşesc a început în Baia Mare

Noul an cercetăşesc a fost deschis festiv sâmbătă, 15 septembrie, la Statuia Ostaşului Român din parcul municipiului Baia Mare. La eveniment au participat aproximativ 200 de cercetaşi, membri ai grupului „Sfântul Gheorghe”, alături de părinţi şi invitaţi speciali – membri fondatori ai Asociaţiei Cercetaşii Munţilor, preoţi care însoţesc grupul de peste 27 de ani şi foşti şefi.

„Idealul care i-a animat pe fondatori îi însufleţeşte şi astăzi pe tinerii care au început un nou an cercetăşesc. Chiar dacă generaţiile şi mentalităţile s-au schimbat, aşteptările şi nevoile tinerilor au rămas o constantă: nevoia de a-l cunoaşte pe celălalt şi pe sine, de a lega prietenii autentice, de a se forma în şcoala naturii, loc privilegiat pentru a-L descoperi pe Dumnezeu, şi de a medita la adevărurile profunde ale vieţii”, a punctat pr. Angel Zareczki, asistent spiritual naţional. Ceremonialele de deschidere au inclus şi primiri de noi membri şi predări de şefi în cadrul cărora lideri experimentaţi au încredinţat funcţia unor alţi tineri. Ulterior, cercetaşii au luat parte la Sfânta Liturghie, celebrată de pr. Angel Zareczki la biserica greco-catolică „Sfântul Anton” din Baia Mare. Ulterior, programul a propus un joc în cadrul căruia atât cei mai mici cercetaşi, cât şi cei mai mari au avut ocazia să lucreze în echipă, să se distreze şi să înveţe. „Prin bunăvoinţa Primăriei Baia Mare şi a conducerii Muzeului de Etnografie, am avut ocazia să ne desfăşurăm activităţile în natură şi în spaţiul muzeal exterior, într-un cadru în care creaţia lui Dumnezeu, natura, întâlneşte omul care, valorificându-şi darurile, împărtăşeşte lumii sufletul său prin expresia artistică”, a adăugat pr. Angel Zareczki. Activităţile cercetăşeşti au inclus şi momente de curăţare a naturii, punând în practică mottoul „cercetaşul lasă locul mai curat decât l-a găsit” cu ocazia evenimentului „Let’s do it, Romania!”. În aceeaşi zi, au fost organizate şi activităţi prin intermediul cărora tinerii cercetaşi să înveţe să-şi iubească ţara, poporul şi să-şi aprecieze martirii şi eroii care au contribuit la realizarea Marii Uniri. Asociaţia Cercetaşii Munţilor este deschisă copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 7 şi 24 de ani care doresc să experimenteze activităţi de aventură în natură. Prin activităţile cercetăşeşti se dezvoltă: sănătatea şi evoluţia fizică, formarea caracterului, servirea aproapelui, descoperirea lui Dumnezeu şi sesizarea concretului. Activităţile au loc în zilele de vineri seara, sâmbăta, duminica sau în vacanţe, iar totul se realizează pe bază de voluntariat.