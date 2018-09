Eveniment de informare despre Transilvania Start Up

Echipa proiectului Transilvania Start Up oranizează marţi, 2 octombrie, de la ora 18, la hotelul Mara din Baia Mare, un eveniment de informare. Discuţiile se vor axa pe: proiectul Transilvania Start Up; condiţiile de eligibilitate ale proiectului şi ale programului România Start Up Plus; condiţiile de înscriere; criteriile de selecţie a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate cu 33.000 de euro; idei de afaceri şi cheltuieli eligibile pentru acestea. Întâlnirea va fi completată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Detalii, pe pagina proiectului: www.TransilvaniaStartUP.ro.