Contra cu politeţe

Cea mai gravă epidemie nu este cea de pestă porcină africană, ci violenţa verbală ce domină spaţiul public. Duhul revoltei s-a propagat în populaţie sub forma urii împotriva unor politicieni şi s-a transformat la 10 august 2018 în violenţă fizică, din fericire fără morţi. Tăvălugul trebuie oprit prin revenirea la civilitate şi politeţe în spaţiul public. În caz contrar, batjocorirea politicienilor şi comportamentul dispreţuitor vor degenera în asasinate ca pe vremea legionarilor!

Linşarea mediatică a unor lideri îi influenţează negativ nu doar pe alegătorii obişnuiţi, care rămîn cu impresia că insulta este o virtute precum curajul, ci şi pe cei fragili, tulburaţi sau dezechilibraţi psihic, care se radicalizează şi cu prima ocazie vor acţiona… Violenţa este o defecţiune psihologică ce se propagă uşor, la fel ca toate isprăvile juvenile. Mai uşor faci o faptă rea (de exemplu, să arunci cu pietre în jandarmi, sub protecţia mulţimii), decît una bună (să votezi la referendumul pentru familie)!

Liderii au responsabilităţi faţă de cetăţeni şi faţă de stat şi ar trebui să ofere explicaţii paşnice, din care lipsesc manipularea şi îndemnurile virulente la dezbinare. Ei ar trebui să respecte legea şi moralitatea. Există reguli democratice pentru separarea apelor, după cum crede fiecare dintre alegători, decisivă fiind numărarea celor din stînga şi a celor din dreapta scenei. Oare este nevoie să-i denigrăm, să-i batjocorim pe adversari, de vreme ce alegătorii decid? Ironia impune un discurs politic inteligent, dar prin „scuiparea” oponentului te descalifici, oricîtă dreptate ai avea.

Lumea a ajuns într-un punct de exacerbare a violenţelor de toate tipurile. Privind de pe marginea terenului, politicienii se comportă nebuneşte, transformă discursul în invectivă, par mereu sub influenţa unor stimulenţi nervoşi precum tutunul, alcoolul sau marijuana, care le biciuiesc personalitatea şi îi fac nepoliticoşi. Este un semn de slăbiciune să depinzi de înjurătură şi batjocură. Recent, un lider a spus despre un ministru că e prost şi a dat argumentul că ministrul a avut nota 5,50 la facultate. Cînd nu găseşti argumente solide împotriva cuiva, nu este de folos să spui că a fost student slab. Şi Einstein a avut note mediocre în studenţie…

De cum deschid gura, liderii politici aplică strategia atacului la beregată, iar acest comportament belicos devine molipsitor şi oamenii îl imită pînă la dispreţ. Inconsistenţa intelectuală devine incoerenţă şi se transformă în negativitate, sfîrşind în violenţă, care nu poate fi stopată nici de forţele de ordine. În zadar îi inviţi pe aceşti oameni „nervoşi” să decidă la vot, vor continua să fie superagresivi şi să provoace forţele de ordine, pînă cînd jandarmii le vor răspunde cu gaze iritante – prilej de lacrimi şi victimizare.

Violenţa verbală se întinde precum focul în mirişte şi este cauza disfuncţionalităţii societăţii româneşti, simp­tom al unor deficienţe profunde. Politicienii lipsiţi de civilitate sînt lipsiţi şi de umanitate, se vor purta necivilizat cu oricine, chiar şi cu aliaţii de azi. N-au stimă de sine cei care susţin persoanele fără etică şi dezagregate emoţional, iar societatea dominată de asemenea tare stagnează. Pesta porcilor va trece în cîteva luni, dar vulgaritatea politicienilor mai va…