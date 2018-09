Sîmbătă, eternul derby • CS Minaur Baia Mare – CSA Steaua Bucureşti

Indiscutabil, cel mai captivant meci al etapei 3 din Liga Zimbrilor la handbal masculin este cel dintre CS Minaur Baia Mare şi CSA Steaua Bucureşti, programat pentru sîmbătă după-amiază în sala sporturilor „Lascăr Pană”, de la ora 17.30, în direct la TVR 1.

Meci care de fiecare dată a umplut sala băimăreană şi care a adus adrenalină atît în teren, cît şi în tribune. Aşa se va întîmpla şi acum, Minaur şi Steaua oferind spectacol la fiecare duel, indiferent de poziţiile din clasament. Dacă în stagiunea precedentă formaţia lui Raul Fotonea a izbutit doar în succes în detrimentul militarilor, şi acela în finala mică a Cupei României, acum a venit momentul unei prime victorii şi în campionat. Băieţii de la Minaur au uitat eşecul nemeritat de la Călăraşi şi sînt cu gîndul doar la obţinerea punctelor din derby-ul de mîine. Victorie care i-ar propulsa pe băimăreni peste trupa lui Ovidiu Mihăilă, în acest moment Minaur avînd un număr de 3 puncte, iar Steaua are cu unul în plus. Însă trebuie să recunoaştem că gruparea din capitală are un lot mai omogen, dar şi mai valoros, însă băimărenii pot compensa prin atitudine şi determinare, sprijinul publicului fiind iarăşi un factor important. CS Minaur a înregistrat o victorie (33-21 cu HC Buzău) şi un eşec (28-30 cu Dunărea Călăraşi), iar Steaua a contabilizat un egal (20-20 la Călăraşi) şi un succes (29-22 cu CSM Bacău). Acum e momentul să administrăm steliştilor primul eşec, avantajul terenului propriu fiind un mare atu pentru băimăreni. Din lotul echipei noastre este incert Albert Cristescu, pivotul neevoluînd nici în primele două jocuri. Derby-ul dintre CS Minaur şi CSA Steaua va fi arbitrat de dâmboviţenii Robert Harabagiu şi Silviu Stănescu, iar observator FRH este delegat reşiţeanul A. Lupşa.

Suporterii care vor fi prezenţi la sală vor primi cu titlu gratuit primul nu­măr al Revistei Minaur, iar la pauză vor avea ocazia să urmărească un moment artistic oferit de echipa de majorete Stibina a Clubului Sportiv Colibri Tăuţii Măgherăuş.

Intrarea suporterilor se face pe bază de abonament sau bilet în valoare de 10 lei. Biletul de acces la meci va putea fi achiziţionat în ziua meciului cu începere de la ora 16.00, de la casa de bilete din incinta Sălii Sporturilor „Lascăr Pană”.

Programul etapei 3

• Vineri, 21 septembrie: CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Bucureşti, ora 18.00 • Sîmbătă, 22 septembrie: CSM Bacău – CSM Focşani 2007, ora 11.00; CS Minaur Baia Mare – CSA Steaua Bucureşti, ora 17.30, TVR 1; CSM Făgăraş – AHC Potaissa Turda, ora 18.00; SCM Politehnica Timişoara – CS HC Buzău 2012, ora 18.00. • Duminică, 23 septembrie: AHC Dobrogea Sud Constanţa – AHC Dunărea Călăraşi, ora 17.30, TVR 1. În devans: CSU Suceava – Dinamo Bucureşti 25-25.