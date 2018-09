Tineri din cinci ţări vorbesc despre droguri la Sighetu Marmaţiei

30 de tineri şi şase lideri din cinci ţări participă, până în 24 septembrie, la Sighetu Marmaţiei, la activităţi propuse în cadrul proiectului “Say NO to drugs, say YES to life” (Spune NU drogurilor, spune DA vieţii). Obiectivul propus este creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la urmările consumului de droguri prin facilitarea accesului la informaţii şi dezvoltarea unor competenţe.

“Proiectul “Say NO to drugs, say YES to life” se derulează sub forma unei mobilităţi de formare a lucrătorilor de tineret cu sprijinul a patru parteneri din Grecia, Ungaria, Spania şi Lituania, respectiv a promotorului din România, asociaţia SZMISZ (Asociaţia Tinerilor Maghiari Sigheteni, n.r.), cu finanţare prin programul Erasmus+. Rezultatul preconizat, după implementarea proiectului, este creşterea numărului de tineri informaţi şi conştienţi asupra consumului de stupefiante, informaţii care sunt asimilate prin metode de învăţare non-formală”, a informat Istvan Safar, comunicator pentru dialog structurat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. Acest proiect se desfăşoară, de asemenea, sub îndrumarea a doi formatori: Marian Ancuţa – director executiv al asociaţiei Tineret şi Dezvoltare Regională şi Istvan Safar – comunicator pentru dialog structurat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. Sâmbătă, tinerii participanţi vor avea ocazia de a se întâlni şi cu: Cristi Danileţ – judecător, Flavia Sălăjan – directorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş şi Norbert Fabri – inspector în cadrul Poliţiei Sighetu Marmaţiei. „La finalul activităţilor, fiecare participant va fi recompensat cu un certificat Youthpass care atestă cunoştinţele dobândite pe parcursul acestui proiect şi care reprezintă un real avantaj pentru orice tânăr”, a adăugat Istvan Safar. Proiectul “Say NO to drugs, say YES to life” este gestionat în România de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, iar partener local este Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş.