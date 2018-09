În ultimii ani: O serie de autorizaţii de construire emise nu tocmai legal în Maramureş

Instituţia Prefectului a fost des sesizată, în ultimii doi ani, despre faptul că o serie de autorizaţii de construire, emise de către primării din Maramureş, nu respectă întocmai legislaţia în vigoare. Prefectul poate ataca în instanţă aceste acte administrative, însă practica la nivel de ţară este alta.

Totuşi, chiar şi în aceste condiţii, problema există, iar cei care au cel mai mult de suferit sunt cetăţenii, beneficiari ai acestor autorizaţii. Aceştia riscă să fie obligaţi de instanţă la demolarea construcţiei, prin anularea autorizaţiei de construire emise nu tocmai conform legii. Problema s-ar putea rezolva însă mult mai uşor – printr-o atenţie sporită a celor care emit asemenea autorizaţii. Rodica Pop, şef Serviciu verificarea legalităţii – Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş, a explicat: „În cursul anului trecut, dar şi al acestui an, Inspectoratul de Stat în Construcţii l-a sesizat pe domnul prefect solicitându-i să anuleze în instanţa de contencios administrativ anumite autorizaţii de construire emise de către primării. Sigur că în Legea 50 din 1991 există un articol 12 prin care se menţionează că şi prefectul poate să atace la instanţa de contencios aceste acte administrative. Sigur că noi am mers pe procedura administrativă şi nu am atacat autorizaţiile de construire. În schimb am cerut primarilor, care sunt responsabili cu intrarea în legalitate şi controlul disciplinei, până la urmă, să ia măsurile care se impun. Ne gândim şi la consecinţe. Am înţeles că nici în ţară nu se uzitează această practică din partea prefecţilor. Până la urmă supraedificatele există şi atunci ce facem? Se demolează, se dărâmă construcţiile…?! Deci trebuie o mai mare atenţie la emiterea autorizaţiilor de construire pentru că produc efecte juridice, iar după aceea consecinţele nu sunt tocmai uşor de suportat”. Un caz concret care expune această problemă s-a înregistrat în acest an la Ocna Şugatag. Astfel, în baza unei autorizaţii de construire, emisă de către primărie, s-a demarat construirea unei case în apropierea unei clădiri declarate monument istoric, fără a se solicita avizul Direcţiei pentru cultură Maramureş. Bineînţeles că în urma verificărilor făcute de către Instituţia Prefectului, s-a constatat încălcarea legislaţiei în domeniu, iar proprietarul construcţiei a fost obligat să-şi sisteze lucrările. Acesta poate ajunge acum până la a fi obligat să dărâme ce a zidit, dacă autorizaţia de construire se va anula. (r.p.)