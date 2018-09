Metaforă şi poezie în imagini fotografice, la bibliotecă

Fotografii artistice ce ascund în ele multă poezie. Sunt lucrările care au fost expuse în această săptămână în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare. Fotografiile au fost realizate de absolvenţii cursului de fotografie, nivel debutanţi, organizat în Baia Mare, de Şcoala Varadinum din Oradea. Lectorul- coordonator al cursului, Adela Rusu, a apelat la simţul critic şi a selectat cele mai reuşite lucrări, astfel încât ochii privitorilor să se bucure de frumuseţea imaginilor surprinse cu aparatul foto. Atmosfera vernisajului intitulat sugestiv “Dincolo de timp”, a fost completată de momentele muzicale interpretate de soprana Paula Coteţ, o prezenţă delicată, dar plină de forţă artistică.

O nouă serie de debutanţi a absolvit cursul de fotografie organizat de Şcoala Varadinum. Actualii cursanţi au fost oarecum privilegiaţi, pentru că au avut şansa să participe la mai multe sesiuni de practică. În mod normal, sunt două sesiuni de practică. La actualul curs, debutanţii au fost grupaţi cu avansaţii, astfel încât au avut parte de 6 sesiuni de practică. La final, din totalul imaginilor surprinse cu aparatul foto, au fost selectate 39 de fotografii ce au fost expuse pe simeze. Expozanţi sunt 12 tineri pasionaţi de fotografie: Andrei Daniel Achim, Xenia Bozga, Flaviu Coteţ, Virgil Czibere, Flavia Foltoş, Cristina Giurgiu, Dumitru Lupşa, Paul Opriş, Crina Sâncrăian, Ştefan Selek, Florina Timofe, Anamaria Ungur, Ioana Vlad.

“Tematica abordată este diversă. Văd lucrări elaborate, gândite, văd subiecte absolut deosebite ca temă, abordate cu profesionalism. Îmi place să văd fotografie care are şi un mesaj filozofic, multă metaforă. E foarte bine când le ceri cursanţilor să abordeze diferite tehnici, diferite teme şi subiecte. Văd şi fotografie etnografică, fotografie documentară, peisaj, dar şi fotografie de noapte, compoziţii foarte bine structurate şi puse în valoare”, a declarat artistul fotograf, Felician Săteanu, consultant artistic.

Fotografiile au fost realizate în diferite spaţii: de la studioul foto până la un centru de echitaţie sau aeroclub. “Am făcut un tur de oraş unde am surprins diverse geometrii, diverse încadrări, reflexii în apă. Am avut şi o şedinţă de fotografie de noapte. Am mers şi la Aeroclubul din Baia Mare unde ni s-au pus la dispoziţie un elicopter şi un aeroplan. Am mai fost la Centrul de echitaţie din Băiţa. Din toate şedinţele de practică au rezultat aceste fotografii. Am fost foarte critică, pentru că nu doresc să punem pe simeze orice tip de fotografii, ci fotografii cât mai artistice şi cu multă poezie”, a punctat lectorul cursului, Adela Rusu.

Toţi cursanţii au primit diplome de absolvire. În 25 septembrie, va fi o altă expoziţie de fotografie, de data aceasta expozanţi fiind absolvenţii cursului de specializare.