Nou promovată versus vicecampioană

• AS Independenţa Baia Mare – Vasas Femina Odorhei •

AS Independenţa Baia Mare va întîlni, în cadrul etapei 3 din Liga I la fotbal feminin, duminică, de la ora 11.00, pe terenul din Recea, vicecampioana ediţiei trecute Vasas Femina Odorhei. Este al doilea joc din acest sezon pentru gruparea antrenată de Liviu Ivasuc, disputa din etapa secundă, din deplasare, cu AFC Fair-Play Bucureşti, fiind amînată pentru data de 28 octombrie. Revenind la duelul cu Vasas, trebuie să spunem că oaspetele sînt favorite, însă băimărencele sperăm că au trecut peste tracul debutului în primul eşalon şi vor face un meci mare, care să le aducă întîiul succes. Tînăra echipă băimăreană are nevoie de puncte, în special în jocurile de acasă, anunţîndu-se un sezon dificil pentru AS Independenţa, cu adversari puternici, întăriţi cu jucătoare experimentate. Se ştie că obiectivul echipei noastre este evitarea retrogradării, un alt obiectiv nici nu putea fi trasat, în condiţiile în care tehnicianul Liviu Ivasuc are la dispoziţie multe jucătoare încă junioare. Meciul etapei 3 dintre AS Independenţa Baia Mare şi Vasas Femina Odorhei a fost încredinţat unei brigade sătmărene, cu Szabolcs Kovacs la centru, ajutat de fraţii Tamas şi Zsolt Kopriva.