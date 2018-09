Serile de poezie „NICHITA STĂNESCU” Deseşti • Ediţia a 40-a

Uniunea Scriitorilor din România, Reprezentanţa Maramureş şi Asociaţia Culturală „Nichita Stănescu” Deseşti, în colaborare cu Primăria şi Consiliul local Deseşti, organizează cea de-a 40-a ediţie a „Serilor de poezie Nichita Stănescu” de la Deseşti, desfăşurată, în acest an, sub semnul Centenarului Marii Uniri. Manifestarea va avea loc vineri, 28 septembrie, în comuna de pe valea Marei.

Din program: ora 16 – la Biserica satului Deseşti, slujbă de pomenire pentru scriitorii trecuţi în veşnicie; ora 17 – decernarea Marelui Premiu „NICHITA STĂNESCU” al Serilor de poezie de la De­seşti (în curtea părintească a poetului Gheorghe Pârja); ora 18 – sala Căminului Cultural, sub semnul Anului Centenar, recital de poezie al scriitorilor invitaţi. Spectacol artistic. Invitat de onoare, scriitorul Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Mol­dova. (o.m.)