500.000 de lei pentru realizarea sistemului de iluminat la Sala Sporturilor

Sala Sporturilor „Lascăr Pană” este emblematică pentru viaţa competiţională din Maramureş şi nu numai. În ultimul an, însă, iubitorii sportului din judeţ au fost văduviţi de plăcerea de a asista la meciuri oficiale ale naţionalelor României de hand­bal. Din păcate, la ultimul meci oficial al Naţionalei României de Handbal, desfăşurat anul trecut în sala din Baia Mare, instalaţia electrică de iluminat a cedat, meciul oprindu-se pentru 15 minute, ceea ce a dus la riscul de pierdere a meciului la masa verde.

Maramureşeanul Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului a declarat că „în urma meciului disputat între România şi Serbia când instalaţia a cedat, urmat de refuzul Federaţiei Române de Handbal de a mai aduce naţionalele să joace în Baia Mare, am decis să investim într-un sistem de iluminare performant. La scurt timp după ce Sala Polivalentă a trecut de la Primăria Municipiului Baia Mare în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, am alocat sumele necesare pentru realizarea unei investiţii în sistemul de iluminat al clădirii. Este vorba despre aproximativ o jumătate de milion de lei, bani din care a fost refăcută integral instalaţia electrică, iar suprafaţa de joc va fi iluminată cu un sistem la standarde internaţionale”, a declarat secretarul de stat în MTS.

Vechea instalaţie era depăşită fizic şi era necesară o instalaţie nouă, în conformitate cu cerinţele federaţiilor internaţionale de handbal şi volei. Noul sistem de iluminat LED este performant şi îndeplineşte cerinţele federaţiilor de specialitate, fiind încă un punct de atracţie pentru desfăşurarea meciurilor de talie naţională şi internaţională în Baia Mare. Veştile bune pentru maramureşeni care vin de la Ministerul Tineretului şi Sportului nu se termină aici. „Am ajutat şi voi ajuta în continuare sportul maramureşean”, a mai spus Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerului şi Sportului, care a dat asigurări că va reveni cu noi informaţii despre investiţiile în bazele sportive din judeţ. (a.m.)