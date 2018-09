Partidul unui singur om

Puternica opoziţie de dreapta l-a ţintuit pe „penalul” Liviu Dragnea şi a dus la apariţia în PSD a unui grup de 8 contestatari, în frunte cu primăriţa Bucureştiului, Gabriela Firea, care a cerut demisia şefului PSD. Cearta s-a decis la vot, 56 de membri ai Comitetului executiv au blocat demersul nemulţumiţilor şi au acceptat în continuare un şef politic „vulnerabil” (cu probleme în justiţie). PSD riscă astfel să piardă votanţi, dar pînă la urmă mai importantă este respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a drepturilor omului!

Opoziţia este posibil să fi cîştigat puncte electorale după această ceartă din PSD (se vede şi din activitatea crescută a simpatizanţilor), care continuă să facă presiuni asupra guvernanţilor, de la ameninţarea cu o moţiune de cenzură posibil votată şi de parlamentari dizidenţi din PSD, pînă la vopsirea gardului casei lui Liviu Dragnea cu mesajul „Demisia”. Şefii jandarmilor sînt deja acuzaţi în legătură cu mitingul din 10 august 2018 – au fost întîmpinaţi în faţa Parchetului General de manifestanţi manipulaţi pentru acest scop. Iar Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale, a fost urmărit pînă acasă de protestatari de stradă şi apostrofat că ţine partea PSD.

Lupta politică s-a radicalizat, partidele şi simpatizanţii nu mai respectă legea, au trecut pe atacul la persoană. Instituţiile de ordine publică sînt timorate, permit manifestaţii de stradă neautorizate, ale unor grupări extremiste încurajate de politicieni. Aceste atitudini vor crea probleme serioase, extremiştii vor ajunge la fapte violente, degradarea vieţii politice va distruge respectul cetăţenilor faţă de lege, cu urmări imprevizibile.

Toleranţa faţă de opiniile diferite este la cel mai mic nivel. Unde este Ion Raţiu, să redirecţioneze politicienii locali spre valorile democraţiei occidentale?! Respectarea opiniei altuia, în manieră civilizată, este obligatorie. Politicienii de astăzi nu mai acceptă nici o opoziţie ideologică, nu au răbdare să asculte vocea poporului, au impresia că ce gîndesc ei este adevărat sută la sută. Demnitatea şi onoarea n-au valoare. Isteria a cuprins societatea, iar organele de ordine nu fac faţă acestor instigări.

În climatul tensionat, amplificat de mass-media, PSD guvernează de 1 an şi 9 luni, cu rezultate pozitive, e creştere economică, mai mulţi salariaţi cu mai puţini şomeri, au crescut bugetele, salariile, pensiile, subvenţiile agricole. Dar PSD scade în preferinţele electoratului, cercetările sociologice indică o opţiune de vot cuprinsă între 25 şi 30%, sub scorul de la parlamentarele din 2016. Vina este aruncată pe Liviu Dragnea, cel mai contestat lider politic din România ultimilor ani. În 2019, vin alegeri europarlamentare şi prezidenţiale, iar în 2020, locale şi parlamentare!…

Liviu Dragnea este acuzat de tot ce s-a întîmplat rău în ultimii ani, în primul rînd pentru că miniştrii şi prim-miniştrii PSD nu sînt de calitate (nu ştiu să comunice). Se războieşte continuu cu preşedintele, cu partidele politice din opoziţie, SRI, SPP, Ministerul Public, DNA, societatea civilă, nu caută pacea cu acestea. Liderul PSD a devenit, prin vulnerabilitatea sa juridică, un obstacol în calea adoptării noilor legi ale justiţiei. PSD să nu se mai „lupte” cu statul paralel, să nu susţină nici o lege pentru amnistie şi graţiere, dacă magistraţii nu o acceptă (?!).

Liviu Dragnea a răspuns că PSD nu va fi scutit de atacuri din partea opozanţilor, dacă n-ar mai fi preşedinte. În primul rînd, opoziţia nu este de acord cu programul de guvernare, şi apoi vine el. PSD are deci de ales. După opt ore de discuţii, filialele judeţene l-au susţinut pe Liviu Dragnea, cu riscul să piardă voturile celor care cred că PSD este condus de un singur om – ceea ce acum s-a văzut că nu este posibil, de vreme ce partidul are opinii diferite în interior, însă deocamdată efeminate (lipsite de forţă de convingere).