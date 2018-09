O companie din Baia Mare, la un eveniment IT în SUA

Compania One-IT din Baia Mare a participat, în perioada 16-18 septembrie, la evenimentul Midsize Enterprise Summit din San Diego, California – Statele Unite ale Americii (SUA). Scopul acestui eveniment a fost de a aduna companii mijlocii furnizoare de soluţii IT care să îşi prezinte produsele şi serviciile la peste 200 de firme din diferite domenii care caută soluţii IT eficiente şi performante pentru companiile lor. One-IT a prezentat în cadrul summitului şi a expoziţiei de produse/servicii, trei soluţii smart, bazate pe tehnologia realităţii augmentate: Master OneAR, One Assistance şi OneARchitect. Master OneAR este o soluţie de instruire pentru întreţinere şi servicii, care utilizează realitatea augmentată pentru a oferi instrucţiuni valoroase şi intuitive. One Assistance este o soluţie ideală pentru monitorizarea serviciilor la faţa locului, pentru asistenţă mobilă la distanţă şi suport bazat pe live streaming şi înregistrare audio şi video în urma asistenţei la distanţă. OneARchitect este o soluţie special concepută pentru companii de arhitectură, construcţii şi imobiliare.