Pe drumuri de 3 ani

Ioan Buda (87 ani) a lucrat toată viaţa sa în acelaşi loc de muncă, UFET Tg. Lăpuş, din care 26 de ani ca tehnician silvic. Iată ce ne spune: “Deţin 5 ha de pădure cu Titlu de Proprietate, suprafaţă situată în perimetrul Ocolului Silvic din Strîmbu-Băiuţ, în locul numit „Poduri”, între localităţile Rogoz şi Lăpuşul Românesc. Conform unui ordin al ministrului pădurilor, suprafaţa trebuie preluată de către Ocolul Silvic Strîmbu-Băiuţ în pază, ca lemnele să nu fie furate, cu plata taxei anuale aferente. Am depus o cerere în anul 2017, la Ocolul din Strîmbu, şi mi-au spus că trebuie să măsor pădurea. În acest an, 2018, am angajat un topograf, am plătit 1.700 de lei şi mi-a măsurat toată pădurea. Apoi m-am prezentat la ocol, dar mi s-a spus să predau actele şi cererea la Ocolul din Tg. Lăpuş. Aşa am făcut, dar din păcate nici Ocolul Silvic Tg. Lăpuş nu mi-a soluţionat cererea”.

După ce omul a cheltuit mii de lei, iată că situaţia sa nu este clarificată nici după 3 ani!