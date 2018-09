Un tânăr cu origini maramureşene, şef de promoţie al unei universităţi din China

Tânărul Petre Danci – cu adânci rădăcini în Borşa – a finalizat, în vara acestui an, în calitate de şef de promoţie, cursurile de masterat ale uneia dintre cele mai prestigioase universităţi din Beijing. Anterior, acesta şi-a bifat şi studiile de licenţă în capitala Chinei, la aceeaşi instituţie de învăţământ superior. Plecat din ţară de la vârsta de 17 ani, tânărul s-a acomodat rapid cu stilul de viaţă al chinezilor, fiind încântat atât de ospitalitatea acestui popor, cât şi de ritmul accelerat de dezvoltare al marilor oraşe din cea mai populată ţară din lume. Negreşit, în cei şapte ani petrecuţi în China, tânărul a profitat de oportunitatea de a descoperi această regiune culturală vizitând faimoase obiective turistice, precum: Marele Zid Chinezesc, Oraşul Interzis ori Palatul de Vară.

• Una dintre cele mai bune universităţi de profil din China

În luna iunie a acestui an, Petre a absolvit cursurile de masterat ale Capital University of Economics and Business din Beijing, China. Datorită rezultatelor foarte bune obţinute pe parcursul ce­lor doi ani de studiu, a fost desemnat şef de promoţie. Acesta s-a evidenţiat într-o grupă de 14 studenţi din întreaga lume care au aprofundat, la universitatea amintită, domeniul economic. „Totul a început în anul 2011, când am finalizat cursurile Colegiului Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti şi am aplicat la mai multe universităţi. China m-a fascinat întotdeauna ca ţară, mi-au plăcut cultura şi limba. În plus, pentru că doream să mă formez academic şi profesional în domeniul afacerilor, am ales Capital University of Economics and Business, una dintre cele mai bune universităţi de profil din China. Aşadar, am aplicat, au urmat un interviu şi un test de admitere pe care le-am trecut cu brio şi am fost acceptat”, explică Petre subliniind faptul că, între timp, a urmat cursuri intensive de chineză care să-i mijlocească accesul la cursurile de la universitate predate exclusiv în această limbă. „Au urmat patru ani de studiu pentru licenţă pe care i-am finalizat cu brio, situându-mă, ca rezultate, printre cei dintâi studenţi. După absolvire, am decis să ur­mez şi cursurile de masterat la aceeaşi universitate axându-mă pe Managementul Afacerilor. Şi în aceşti doi ani de studiu, m-am remarcat academic beneficiind de o bursă integrală. Mai mult, la f­i­nal, am fost desemnat şef de promoţie”, adaugă tânărul originar din Borşa.

• Oportunităţi nenumărate pentru o viitoare carieră

Pe parcursul celor şapte ani petrecuţi la Capital University of Economics and Business din Beijing, Petre a fost un reper printre studenţii internaţionali ai instituţiei de învăţământ superior implicându-se activ în activităţile academice, precum seminarii, interviuri, evenimente culturale, dezbateri. De asemenea, a luat parte şi la activităţile extra din cadrul universităţii, fiind membru al echipei de fotbal, dar şi al Ligii Studenţilor Români din Străinătate. Mai mult, în anul 2017, a fost invitat să susţină o prelegere în cadrul conferinţei anuale globale a Grupului Alibaba, una dintre companiile de top din China. Totodată, a legat prietenii de durată cu colegii săi veniţi să studieze în China din mai toate colţurile lumii: Asia, America, Africa, Europa şi zona Pacificului. „Pentru că sunt o fire prietenoasă, mi-a fost tot timpul uşor să mă integrez în colectivităţi. În plus, socializând cu tineri de pe întreaga lume, ai ocazia de a învăţa lucruri inedite despre cultura şi limba ţărilor lor”, mărturiseşte Petre. După cei şapte ani de studiu în Beijing, tânărul subliniază faptul că este încântat de alegerea făcută, formarea atât academică, cât şi culturală în China mijlocindu-i, în prezent, oportunităţi nenumărate pentru o viitoare carieră. „În momentul de faţă, limba chineză oferă perspective foarte mari. Spre exemplu, sunt multe companii multinaţionale din lume care au nevoie de specialişti nu doar în economie şi afaceri, ci şi care să vorbească fluent o limbă precum chineza. În cazul meu, nivelul în limbile chineză şi engleză e avansat. De asemenea, cunosc bine limbile rusă şi spaniolă şi reuşesc să spun câteva cuvinte şi în alte cinci-şase limbi”, punctează Petre.

• „Borşa e locul meu de suflet”

Perioada petrecută în China i-a mijlocit tânărului originar din Borşa şi oportunitatea de a vizita obiective turistice renumite la nivel mondial. „Am plecat în China la vârsta de 17 ani şi am locuit acolo din august 2011 până în iulie 2018. Acolo, am descoperit o ţară extraordinară cu oameni deosebiţi, chinezii sunt prietenoşi, amabili şi foarte primitori. Cel mai mult am fost impresionat de evoluţia oraşului (metropola Beijing, n.r.). Acolo, totul se mişcă rapid, e într-o continuă dezvoltare, de la tehnologie la infrastructură. Bineînţeles, pe durata şederii în China, am vizitat şi obiective turistice, precum: renumitul Mare Zid Chinezesc, Oraşul Interzis care e o adevărată capodoperă a culturii chinezeşti, Palatul de Vară, Templul Cerului, oraşul Shanghai şi multe altele”, rememorează Petre. Revenit în ţară, tânărul se concentrează pe o viitoare carieră dorind să exploateze posibilităţile pe care le oferă România. „Am ţelurile mele şi oferte de muncă, dar o perioadă mai rămân în ţară pentru că România e un loc excepţional. Consider că e bine să mai fii şi pe acasă”, afirmă Petre adăugând faptul că, în cel mai scurt timp, ar putea să revină şi în Maramureş, în oraşul copilăriei sale – Borşa. „Eu sunt născut şi crescut în Bucureşti, dar, pentru că tata este din Borşa, dintr-o familie respectată din Complex, aproape fiecare vacanţă am petrecut-o acolo. Chiar şi în perioada studiilor în China, de fiecare dată când găseam o portiţă dădeam o fugă la Borşa. E locul meu de suflet şi sunt foarte atras de el. Acolo am bunica, verişorii şi foarte mulţi prieteni. În plus, îmi place să revăd minunatele peisaje care definesc Borşa: Vârful Pietrosul sau Cascada Cailor”, concluzionează Petre.