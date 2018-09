VASILE LUCACIU, EROU AL NAŢIUNII ROMÂNE

Scrisoare deschisă către parlamentarii maramureşeni

Pe agenda de lucru a Senatului României, din această sesiune parla­men­tară, figurează Proiectul de lege privind declararea părintelui dr. VASILE LUCACIU ca EROU AL NAŢIUNII ROMÂNE.

Suntem convinşi că viaţa şi activitatea părintelui vicar p.m. greco-catolic dr. Vasile Lucaciu este cunoscută, dar dorim să facem câteva precizări referitoare la motivele pentru care proiectul de lege trebuie aprobat.

Întreaga activitate desfăşurată de părintele dr. Vasile Lucaciu a avut drept scop apărarea drepturilor şi libertăţile individuale şi colective ale tuturor românilor, iar crezul său l-a mărturisit prin închinarea ctitoriei sale, Biserica din Şişeşti, marelui ideal de unire a tuturor românilor, mărturisire ce stă scrisă pe plăcuţa votivă fixată pe fontispiciul acestei biserici, deasupra uşii de intrare.

La 27 august 1890 (stil vechi), la 5 ani de la sosirea sa ca paroh la Şişeşti, dr. Vasile Lucaciu a organizat „sărbătoarea de dedicaţiune a Bi­se­ri­cei” şi nu sfinţirea ei, cu toate că era terminată construc­ţia. Întreaga so­lem­ni­tate a fost „o fru­moa­să săr­bă­toa­re religioasă şi na­ţio­nală româneasă” atunci când asuprirea neamului era mai cruntă. Iată „dedica­ţiu­nea”: ,,În­tru mărirea lui Dum­nezeu (Ad Majorem Dei Glo­riam), s-a construit cu legământul (prin vot, ex. Voto, prin făgăduinţa) senatului şi poporului din Şişeşti, pentru Sfânta Unire a Tuturor Ro­mâ­nilor (Pro S. Unione Omnium Romanorum), anul Domnului 1890”. Dezvelirea plăcii votive a fost un moment încărcat de simbolistică românească. „În mijlocul peristiliului, până sub tabla votivă s-au pus o ridicătură de lemn, pe care au fost postaţi şase flăcăi din Şişeşti, trei de o lature, trei de alta, ca ei să încununeze tabla come­mo­ra­ti­vă. Arhitectul edifi­ciu­lui, iubitul nostru meşter Manole, M(ult). O(nora­tu­lui). D(omn). Alexiu Berinde, parohul locului, curatorii, petrarii, ciopli­to­rii câte unu-doi din feliul de lucru, ce se face la această biserică, s-au postat în grupuri pe paţa Bisericei, iar pe margini stătea imensa mulţime de popor. …un fotograf artist au eternizat momentul acesta, luând două tipuri (foto­grafii n.n.) din această grupă sărbă­to­reas­că”. Cu această ocazie, părintele Vasile, în faţa celor pre­zenţi, dar şi pentru urmaşii lor, îşi mărturiseşte crezul: „Şi zidirea aceasta nu este o simplă clădire de piatră, ci este întruparea unei idei, a unui ideal, carele pe cerul vieţii mele străluceşte ca un soare, luminînd cu razele sale trecutul, pre­sintele şi vii­torul neamului meu iubit. Ce ne-au lăsat istoria, ce ne-au transmis părinţii noştri, ce-au cîntat poeţii, ce doreşte tot sufletul de român: măreaţa, ferici­toa­rea, sfînta Unire a tuturor Românilor am vrut eu şi cu mine poporul meu să fie simbolizată în această măreaţă Biserică. Unire în cugete, unire în simţiri, unire în religiune! Această idee este gravată pe tabla de marmoră, pre care acum o dezvelim, ca să vestească generaţiilor prezente şi viitoare, ce are să spereze românul, la ce trebuie să năzuiască, care este culmea aspiraţiunilor sale pe acest pământ”. La acest moment cu adevărat revoluţionar, patriotic şi naţional, părintele Vasile a mai spus: „Prin ridicarea acestei biserici, se începe lup­ta românilor din Un­garia pentru dezrobirea lor şi unirea cu patria mamă”.

Dr. Vasile Lucaciu a fost partizan al „activismului” politic şi reuşeşte să intre în Parlamentul de la Budapesta în anul 1907, ca deputat de Beiuş. Încearcă să unifice vocea românilor din Parlamentul budapes­tan, formând Clubul Parla­mentar Român. În inter­venţiile sale din Parlament, aducând argumente per­tinente, combate iniţiati­ve­le legislative care aduc atingere naţionalităţilor atât pe tărâm politic, cât şi social. Cu toate acestea, avea să recunoască mai târziu: „Am tot bătut la uşa parlamentului din Buda­pesta, am reclamat în con­tra abuzurilor, a nedrep­tă­ţi­lor, a prigo­ni­ri­lor tiranice. Toate în zadar: toaca la urechea sur­du­lui”. Stăruie pentru punerea în legalitate a PNR, ca forţă politică a naţiunii române. Opiniile sale sunt bine exprimate în diverse articole din presa vremii. Pentru un articol publicat în ziarul „Lupta” din Budapesta în şedinţa din 12 octombrie 1909, Parlamentul ia în discuţie şi aprobă ridicarea imu­ni­tă­ţii parlamentare şi cercetarea deputatului Vasile Lucaciu, pentru „delict de presă”.

După începerea Pri­mu­lui Război Mondial, ur­mă­rit de autorităţile maghiare, se refugiază în regatul Ro­mânia unde devine „Port drapel” al Revo­lu­ţiei de eliberare naţională a Transilvaniei militând pentru intrarea Româ­niei în război. În Ungaria, se intentează procese la toţi cei ce fug din ţară, fiind condamnaţi în con­tumacie. Vasile Lucaciu este con­damnat la moarte în anul 1915. Ajuns în Ro­mânia, părintele Vasile Lucaciu devine preşedin­tele Ligii Culturale care îşi schimbă nu numai de­numirea în „Liga pentru unitatea culturală şi politică a tuturor româ­nilor”, ci şi modul de acţiune. Liga organizează conferinţe în toate marile oraşe ale ţării. În luna decembrie 1915, se găseşte la Galaţi. La 2 decembrie 1915, în „foaia „Vrem Ardealul”, cheamă la luptă pentru unirea Ar­dealului cu România prin „Apelul părintelui Vasile Lucaciu”. Era în perioada premergă­toa­re alegerilor. Este ales deputat de Galaţi în Parlamentul României în urma alegerilor din 22 de­cembrie 1915. La Bu­cu­reşti, Galaţi sau în alte mari oraşe din regatul român, unde Liga a organizat manifestări na­ţionale, dar şi la bisericile or­todoxe din regat, la care coslujea părintele Vasile Lucaciu, se înmâna credincioşilor o carte poş­tală cu imaginea României Întregite.

Vasile Lucaciu „este iniţiatorul întrunirii din 7/20 ianuarie 1917 de la Iaşi, când se constituie, sub preşedenţia sa, Co­mi­te­tul naţional al ro­mânilor emigranţi din Austro-Ungaria… care va semna, declaraţia de război îm­potriva Austro-Un­gariei pentru dezro­birea Tran­silvaniei” şi Bucovinei.

La 28 iulie 1911, participă la Congresul in­ternaţional al raselor ţinut la Londra. Vasile Lucaciu susţine tema: Rolul naţiunii române şi Orientul Europei, spunînd printre altele: „naţiunea română este o santinelă neador­mită de cultură şi de civilizaţiune naţională în Orientul Europei”.

În America. În aprilie 1917, o delegaţie compusă din preotul greco-catolic Vasile Lucaciu, preotul ortodox Ioan Moţa din Orăştie şi căpitanul Vasile Stoica este trimisă în misiune oficială în S:U:A. La 2 iulie 1917, delegaţia română a fost primită la Casa Albă, de către secretarul de stat Robert Lansing, căruia i-au în­mâ­nat documentul oficial în care erau cuprinse do­leanţele României.

În Franţa. Sub pre­şe­denţia lui Take Ionescu se definitivează constituirea la Paris, la 3 octombrie 1918, a Consiliului Naţio­nal al Unităţii Tuturor Românilor, un guvern român în exil. Vasile Lucaciu este ales ca vice­pre­şedinte. Guvernele Antan­tei au recunoscut acest Consiliu, ca exponent al poporului român, având în vedere că România a fost obligată să încheie pacea nedreaptă de la Buftea-Bucureşti, iar în Italia o delegaţie de ro­mâni, din care face parte şi Vasile Lucaciu, este primită de preşedintele Consiliului de Miniştri, Orlando. Vasile Lucaciu are o însemnată contribuţie la formarea companiilor ro­mâneşti din Italia constituite din voluntari din rândul prizonierilor ro­mâni ardeleni ce au făcut parte din armata austro-un­gară, sfinţîndu-le stea­gu­rile de luptă sub culorile tricolorului românesc

La alegerile parlamen­tare pentru România Între­gită, din 2-4 noiembrie 1919, este ales ca deputat în cercul electoral Baia Mare.

Vasile Lucaciu a fost un vizionar. În 1890, avea conturată ideea unirii românilor într-un singur stat. Ideea de „stat naţional maghiar” pe teritoriul ad­ministrat atunci de guvernul de la Budapesta era pentru Vasile Lucaciu o utopie. „Statul acesta nu o să fie naţional maghiar”. Puţini au fost cei care au crezut în izbânda eliberării Transilvaniei!

Stimaţi parlamentari maramureşeni, aveţi da­to­ria, ca reprezentanţi ai ale­gătorilor în forul legislativ al ţării, să exprimaţi, printr-un vot „Pentru”, do­rinţa lor. Sunteţi datori să susţineţi iniţiativa co­legilor dumneavoastră din judeţele Satu Mare şi Cluj şi să prezentaţi par­la­men­tarilor din alte judeţe, care nu cunosc viaţa şi ac­tivitatea lui Vasile Lucaciu, motivele pentru care, în Cameră, Proiectul trebuie aprobat.

Glorie eternă „Leului de la Şişeşti”!

Gavril BABICIU