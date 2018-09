Informaţii pentru turiştii din Lăpuş

În anul 2016, la Tg. Lăpuş, şi-a început activitatea Centrul de Informare şi Promovare Turistică, singurul din Ţara Lăpuşului şi acreditat de Ministerul Turismului în 2017.

Directoarea Nicoleta Bud, licenţiată în turism, ne spune: “Conform registrului, avem o creştere a numărului de turişti care vizitează oraşul Tg. Lăpuş şi Ţara Lăpuşului. Turişti individuali şi grupuri vin din diferite părţi ale lumii, Marea Britanie, Franţa, Irlanda, Olanda, America, Israel, Estonia, Suedia, dar şi din România (Dobrogea, Alba Iulia, Iaşi, Braşov, Bucureşti). Împreună cu Primăria Tîrgu Lăpuş, am participat la diferite evenimente: work­shopul «ArtCraft & Design» Lăpuş, festivalul «Satele Unite ale Lăpuşului», proiectul educaţional «Împreună pentru un oraş mai curat», evenimentul «Aprin­dem Candela Amintirilor». Am apărut în catalogul «Turism în Maramureş 2017-2018», în proiect educaţional «Dăruind vei dobândi», în pliantele «Codrii seculari Strîmbu Băiuţ – patrimoniu mondial Unesco 2017-2018».

Cu sprijinul Primăriei Tîrgu Lăpuş, am organizat prima sesiune de informare turistică din Ţara Lăpuşului, cu participarea tuturor factorilor implicaţi în turism din zonă: unităţi de cazare, agrement, meşteri populari, reprezentantul Ministerului Turismului pe judeţul Maramureş. Am reuşit să lansăm materiale de promovare proprii: cărţi poştale şi prima hartă turistică a oraşului Tg. Lăpuş, unde se găsesc informaţii despre pensiuni şi obiectivele turistice din oraş şi din zonele adiacente”.

Adresa centrului este: Tg. Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 11.