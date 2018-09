Istoria Dumbrăviţei, inclusă într-un nou volum

Localnicii din Dumbrăviţa au acum posibilitatea să afle mai multe detalii despre istoria locului. Ştefan Mihali şi-a lansat recent volumul “Comuna Dumbrăviţa. Sinteze monografice”.

E o carte care vorbeşte despre fiecare sat, dar mai ales despre eroii locului. Evenimentul a fost moderat de preotul Bogdan Ciocotişan. Printre cei care au vorbit despre volum şi despre autor s-au numărat: scriitorul Nicoară Mihali, redactorul de carte Vasile Leschian, primarul comunei Dumbrăviţa, Felician Ciceu, preotul Vasile Trif din Cărbunar, Bianca Dunca din Chechiş.

“Această carte este o schiţă monografică a satelor comunei, cu repere geografice şi istorice care poate nu sunt complete sau unele informaţii le-aţi întâlnit în alte volume ale mele sau ale altor autori din comună. Dorinţa mea a fost să cuprind schematic toate datele într-un singur volum şi să dau un imbold tinerilor sau mai vârstnicilor din satele comunei să întocmească monografii”, spune autorul volumului, Ştefan Mihali.

Pe de altă parte în Argumentul cărţii, Ştefan Mihali mai precizează că “după studiul aprofundat al unor documente din arhive, a unei largi biografii de carte şi reviste cu caracter istoric, am aflat şi am vrut să fac cunoscut faptul că şi concetăţeni ai noştri, din cele şase sate ale comunei Dumbrăviţa, împreună cu români maramureşeni, alături de bănăţeni, bihoreni, transilvăneni, basarabeni, bucovineni, au luptat pentru drepturi naţionale, sociale, prin organizaţii politice, culturale, bisericeşti, economice… Pe de altă parte, am gândit că e oportun să adun date istorice despre cele şase sate care fac parte din comună, nominalizând memorandişti, componenţa Consiliului Naţional Român, a Gărzilor naţionale din 1918, Eroii Primului Război Mondial, Eroii celui de-al Doilea Război Mondial, cât şi pe cei care au făcut parte din Corpul Voluntarilor Români din Italia, Rusia, Franţa în Primul Război Mondial… Am totuşi un mare regret că, avându-i lângă noi pe numeroşi consăteni care au luptat în al Doilea Război Mondial, nu am făcut la timp o documentare mai aprofundată”.