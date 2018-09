Noutăţi din Vima

Comuna Vima Mică are în componenţă satele Vima Mare, Sălniţa, Peteritea, Dealul Corbului şi Aspra. Noul sediu al primăriei, recent inaugurat, dispune de 11 săli. În lipsa primarului (aflat în concediu de odihnă), am stat de vorbă cu Ovidiu Alexandru Roman, consilier, care ne-a spus: “Se află în fază de licitaţie drumul comunal DC-50 spre satul Jugăstreni, modernizat cu o investiţie de 2,8 milioane lei, proiect finanţat prin PNDL-2. Avem un proiect de construcţie a 24 de poduri şi podeţe în comuna Vima Mică printr-o finanţare de 1,7 milioane lei, tot prin PNDL-2. Programul „Primul ghiozdan” s-a realizat în parteneriat cu CJ Maramureş. Pe uliţele satelor, am efectuat lucrări cu utilajele proprii: excavator, autobasculantă, tractor 4×4 cu remorcă, cilidru-compactor, mini-excavator. Am reabilitat Căminul cultural din Vima Mică, proiect în valoare 42.000 de euro, bani din fonduri europene AFIR. Va fi înnoit blocul de locuinţe din centrul de comună”.

Aflăm şi despre o nemulţumire a cetăţenilor din comună, sute de metri cubi de lemn doborît de vijelia din septembrie 2017 nu sînt exploataţi, deoarece pădurarii refuză să marcheze lemnul şi să permită proprietarilor să-l scoată din pădure.

La Şcoala Gimnazială Vima Mică, a fost înfiinţată o echipă de volei fete, de către profesorul Mircea Latiş, care a cîştigat locul I la cupa „Ben Corlaciu” din Groşii Ţibleşului. Şcoala are şi o echipă de cros, formată din zece elevi, care au participat la crosul „Părăului” din Baia Mare. Mircea Latiş este el însuşi sportiv, a concurat în competiţii de cros şi maraton, la nivel naţional.

Transportul elevilor care fac naveta este asigurat de un microbuz cu 16 locuri, condus de Flaviu Ciocan. Cu acest microbuz, sînt transportaţi şi elevii sportivi la competiţii. (A.P.)