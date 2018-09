Ziua Inginerului Român

La mijloc de septembrie, an de an, sunt invitat la sărbătoare. Calendarul statornicit rezervă ziua de 14 septembrie drept ZIUA IN­GINERULUI RO­MÂN. Prin studii şi prin activitate de ani şi ani, sunt inclus în această breas­lă cu merite în societatea modernă. România şi-a trimis fiii la şcolile înalte ale altora, în Paris, Charlottenburg, Zurich. Întorşi acasă, inginerii s-au pus pe treabă, au construit poduri şi şosele, au pus pe roate calea ferată, au contribuit la valorificarea câmpurilor fertile, a pădurilor, a minelor, a apelor, a rezervelor de ţiţei. Inginerul român reprezintă o realitate identificabilă cu uşurinţă în fiecare ungher al tehnicii, o valoare.

Existentă de un veac în nomenclatorul instituţional autohton, Asociaţia Inginerilor din România AGIR, condusă de la reînfiinţare (după 1990) de energicul Mihăiţă Mihai, pe timpuri inginer la calea ferată, a introdus în calendar o zi pentru inginerul român. Este un gest născut din respectul ce trebuie rezervat inginerilor răspândiţi pe atât de numeroase unghiuri de abordare profesională. Prilej să ne cinstim dascălii. O zi în care putem privi cu încântare către marile nume ale ingineriei româneşti, recunoscute pentru merite deosebite la scară planetară.

Şi în acest an, la sediul din Bucureşti al AGIR, în palatul datorat unui nume sonor al arhitecturii (Petre Antonescu), de Ziua Inginerului, s-au conferit premii pentru reuşite în diferite domenii. I-am aplaudat cu emoţie pe specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, care au fost premiaţi pentru realizarea incintei de testare la temperaturi extreme a componentelor destinate industriei spaţiale. Chiar aşa! O sondă spaţială va fi lansată în anul 2022, ca să ajungă în proximitatea planetei Jupiter prin 2030, cu misiunea de a observa gigantica planetă precum şi trei din „lunile” sale, Ganymede, Callisto şi Europa. Inginerii români au o contribuţie la această cercetare spaţială.

Un utilaj de cale ferată, cu alimentare pe baterii, a adus un premiu pentru specialiştii din ingineria transporturilor de la RELOC S.A. Este vorba de un vehicul destinat manevrei specifice căii ferate, în stare să meargă şi pe arătură…

„Hidroconstrucţia S.A.” a fost premiată pentru ansamblul de lucrări de amenajare hidroenergetică a râului Strei, pe sectorul Subcetate-Simeria, centrala Bretea.

În sfârşit, un premiu care prin obiectivul vizat ne dă frisoane se numeşte: „Soluţii inteligente de locuit folosind forţa de muncă robotică”. Autori, un grup de tineri de la Politehnica din Bucureşti şi Institutul de Construcţii. Casa Modularity introduce în ecuaţie felurite concepte care vor deveni curente peste un deceniu, propunând un mod de locuire isteţ, într-o societate bazată mai mult pe cunoaştere decât pe consum.

Nicolae BUD