Chemarea satului

Duminică, 23 septembrie 2018, comuna Mireşu Mare şi-a adunat fiii la evenimentul “Întoarcere la obârşii – Întâlnire cu fiii satului”.

Satul natal este începutul lumii, este primul univers. Aici sunt cărările copilăriei, pe unde cutreieram pădurile. Regăsim, în clipele de duioasă amintire, năzbâtiile şi bucuriile vieţii de copil, figurile luminoase ale bunicilor şi părinţilor. Nicăieri nu-s locuri mai calde şi oameni mai curaţi, mai plini de viaţă. Peste ani, regăsim tradiţiile şi obiceiurile, danţurile şi horele, care nicăieri nu sunt mai frumoase. Putem spune că veşnicia s-a născut la sat…

Duminică, ne-am închinat în biserica satului şi ne-am plecat cu respect în faţa şcolii. Ne-am amintit împreună de poveţele preotului, ne-am îmbrăţişat colegi şi foşti profesori, i-am privit pe cei plecaţi în cer prin ochiul nevăzut al minţii. Este vorba despre rădăcini, prin care luăm seva dătătoare de viaţă. În sat am ţesut visele frumoase, am învăţat să fim oameni, să facem binele în viaţă. Aici ne simţim mai fericiţi.

Ne-am ospătat sufletele, ascultându-l pe academicianul Ioan Pop, cetăţean de onoare al comunei. Un pios omagiu pentru Unire a adus Ansamblul folcloric „Cununiţa” din Satu Mare şi solistele Leontina Dorca şi Carmen Maria Sas. Ne-au cântat artişti locali: Ansamblul “Mugurii Codrului” al Şcolii gimnaziale alături, cu soliştii: Diana Borodi, Andreea Năprădean, Andreea Cristian, Amalia şi Ionuţ Remeţan. Am ascultat şi muzică cultă, în interpretarea sopranei Emanuela Benciu. Au urmat Corul bărbătesc din Finteuşu Mare, dirijor prof. Andrei Dragoş, Corul „Arhanghelii” al bisericii ortodoxe din Mireşu Mare, dirijat de prof. Ioana Denuţ, şi corul Bisericii penticostale şi baptiste din Tulghieş, dirijor Ioan Bîrle. N-au lipsit Formaţia de muzică populară „Marius Pruneanu” cu solista Larisa Uţă Prunean. Am intrat în „Danţul la şură” din odorul birăului, actualmente gospodăria lui Viorel Leş, unde „dacul liber” Daniel Leş, fiu al satului Tulghieş, a demonstrat arta olăritului.

Pe parcursul evenimentului, în Căminul cultural, am vizitat expoziţiile de sculptură, pictură, olărit, artizanat local şi fotografie, unde au expus: Grigore Zlampareţ, Ioan Leş, Daniel Leş, Ioan Sabo, Viorica Maroşan, dr. Corneliu Sofineti, ing. Ioan Drăghici.

Consiliul Local şi primarul Ioan Mătieş au acordat diplome pentru familiile care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie.

Punctul gastronomic delicios a fost asigurat de master chef Daniel Ardelean, servirea fiind liberă.

Spre seară, au început să curgă de pe uliţe mulţi oameni, când au auzit acordurile formaţiei de muzică pop Talisman, cu vocea de excepţie a solistului Alin Oprea.

Pentru reuşita zilei merită lăudaţi primarul ing. Ioan Mătieş, viceprimarul Gheorghe Tânc, consilierii locali, întregul colectiv din primărie şi dascălii şcolii.

Prof. Emilia POP