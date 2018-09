Echipele din Maramureş în aceeaşi serie la juniori Under 19 şi 17

Etapa preliminară a Campionatului Naţional de Juniori Under 19 şi 17 nu a dus nici o echipă din Maramureş în Liga Elitelor, astfel că cele patru grupări din judeţul nostru vor activa, în faza următoare a campionatului, în cel regulat. Toate formaţiile maramureşene au fost repartizate în aceeaşi serie – a 9-a, atît la Under 19, cît şi la Under 17. În consecinţă, seria 9 la Under 19 este compusă din echipele: Luceafărul Oradea, ACS Atletic Za­lău, LPS Satu Mare, ACS CIL Sighetu Marmaţiei, CSŞ 2 Baia Mare, CS Minaur Baia Mare, ACS Electrica Baia Mare, LPS CSŞ Bihorul Oradea şi Sticla Arieşul Turda. La Under 17 se vor confrunta aceleaşi echipe, mai puţin LPS CSŞ Bihorul Oradea, dar cu FC Universitatea Cluj-Napoca în componenţă.

În prima etapă, sîmbătă, 29 septembrie, se vor consuma şi primele derby-uri maramureşene. CIL Sighetu Marmaţiei va juca, acasă, cu CSŞ 2 Baia Mare, iar CS Minaur Baia Mare va primi vizita celor de la ACS Electrica Baia Mare. Jocurile de la Under 19 vor debuta la ora 12.00, iar de la ora 14.00, sînt stabilite meciurilor categoriei Under 17.