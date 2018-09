Sorin Şerban, convocat la lotul naţional Under 19

Performanţele fotbaliştilor băimăreni sînt recunoscute la nivel naţional. Sorin Şerban, component al echipei Minaur Baia Mare, a fost convocat la lotul naţional Under 19. Reunirea echipei României va avea loc în 7 octombrie la Snagov, iar timp de o săptămînă, lotul va disputa două meciuri amicale în compania naţionalei Suediei Under 19.

Sorin Şerban are 18 ani şi a făcut primii paşi în fotbalul de performanţă în anul 2007, legitimat fiind la CS Mara 2010 Baia Mare, primul lui antrenor fiind Robert Mezei. 5 ani mai tîrziu, se transferă la Sporting Recea, unde a fost antrenat de Dănuţ Sabou. În sezonul 2016-2017, este împrumutat la Viitorul Ulmeni, avîndu-l ca antrenor pe Dorin Toma, iar din vara acestui an, este jucătorul echipei Minaur Baia Mare, jucînd pe postul de fundaş stînga.