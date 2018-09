Carmen Şteţco, printre marile nume ale folclorului românesc

Tânăra interpretă de muzică populară Carmen Şteţco a lansat, zilele trecute, un nou videoclip intitulat „M-o-ntrebat inima me”. Melodia – inspirată din tematica folclorului maramureşean – este extrasă de pe cel dintâi album al tinerei din Borşa, lansat în toamna anului trecut în Cluj-Napoca în prezenţa colegilor de la Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”.

• „Maestrul Dumitru Fărcaş a fost şi va rămâne (…) un exemplu de OM demn de urmat”

Reporter: Zilele trecute ai lansat videoclipul „M-o-ntrebat inima me”. Unde au avut loc filmările?

Carmen ŞTEŢCO: Da, zilele trecute, am lansat videoclipul melodiei „M-o-ntrebat inima me”, o melodie dragă sufletului meu. Filmările au avut loc pe Izvor, în localitatea Borşa, mai exact la muzeul de pe Runc, iar cu acest prilej doresc să le aduc mulţumiri realizatorilor videoclipului, Mihaela Grec şi Nicolae Szenasi, care ştiu de fiecare dată să pună în valoare calităţile artistului şi peisajele. Această melodie se află pe primul meu album, lansat anul trecut în toamnă, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca şi intitulat „Măicuţă când m-ai făcut”. Pot să vă spun că am trăit o bucurie imensă când mi-am lansat primul album, având alături de mine artişti de seamă ai folclorului românesc, dar şi o sală arhiplină de oameni care iubesc muzica tradiţională românească. De asemenea, evenimentul a avut loc cu participarea extraordinară a Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare. Melodia este compusă de către maestrul Ovidiu Barteş, iar versurile se inspiră din tematica folclorului maramureşean.

R.: Care sunt evenimentele recente la care ai luat parte?

C.Ş.: Am fost prezentă la numeroase emisiuni televizate, dar şi festivaluri de mare ţinută. Totodată, am colaborat cu una din cele mai mari orchestre din ţară, Orchestra Jidvei România – dirijor, maestrul Stelian Stoica – fiind invitată la spectacolul din Alba Iulia „Cântec, din suflet de român”, dedicat anului centenar. Mai mult, am fost prezentă şi la spectacolele organizate de Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare al cărui director este Iuliana Maria Dăncuş.

R.: În primăvara acestui an, ai avut ocazia de a participa la spectacolul aniversar dedicat maestrului Dumitru Fărcaş. Ce a reprezentat pentru tine această invitaţie?

C.Ş.: Aşa e, am avut onoarea de a participa la aniversarea celor 80 de ani de viaţă ai maestrului Dumitru Fărcaş. Ceea ce am trăit pe scenă, în data de 12 mai, a fost cu totul special. Tânără fiind, nu cred că a fost o bucurie şi o emoţie mai mare pe care am trăit-o decât să fiu prezentă pe scena Casei de Cultură din Cluj-Napoca alături de cei mai iubiţi artişti ai neamului românesc: Nicolae Furdui Iancu, Ionuţ Fulea, Sava Negrean Brudaşcu, Dinu Iancu Sălăjanu. Maestrul Dumitru Fărcaş a fost şi va rămâne pentru mine, mai întâi de toate, un exemplu de OM demn de urmat, dar şi un artist cu suflet mare, care îmi dădea cele mai bune sfaturi. Îmi aduc aminte cu bucurie de toate momentele petrecute alături de maestru, dar mai ales când îmi spunea cu zâmbetul pe faţă „mândruţă”. Toată reunoştinţa mea se îndreaptă către dânsul.

• Premiul special al Uniunii Artiştilor Interpreţi de Folclor Muzical din România

R.: Ce presupune colaborarea cu Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”?

C.Ş.: Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” este cea de-a doua familie a mea. Am debutat alături de ei, în 2007, în emisiunea Tezaur Folcloric, respectiv Muguri de Tezaur. Din acel moment, am simţit că s-a creat o legătură puternică între mine şi ansamblu. De atunci, am participat la numeroase festivaluri de folclor atât în ţară, cât şi în străinătate. Colaborarea cu Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” presupune strădanie, dăruire, strălucire şi prestanţă. Corpul de balet, orchestra, dar şi conducerea ansamblului şi-au pus amprenta în viaţa şi sufletul meu. Mă înclin în faţa acestor oameni, în faţa doamnei director Iuliana Maria Dăncuş şi nu pot decât să îi mulţumesc pentru tot sprijinul şi încrederea pe care mi-a acordat-o încă de la începuturile mele.

R.: Eşti, de asemenea, membră a Uniunii Artiştilor Interpreţi de Folclor Muzical din România (UAIFMR). Ce implică acest lucru?

C.Ş.: Sunt membră a UAIFMR de doi ani. Adeziunea de membru am primit-o în momentul în care am participat la Festivalul Naţional de Concurs „Felician Fărcaşu”, de la Sebeş, câştigând premiul special al Uniunii, înmânat de preşedintele Ionuţ Fulea. Faptul că sunt membră a acestei uniuni, pentru mine, ca artist, este încă o treaptă pe care am reuşit să o urc în cariera mea muzicală. Să fii membru al UAIFMR implică, în primul rând, păstrarea autenticului, în special, rigurozitatea alegerii liniilor melodice, a versurilor, a costumului popular specific zonei pe care o reprezentăm. Prezenţa scenică, ţinuta, dar şi repertoriul sunt cele mai importante lucruri de care trebuie să ţinem seama. Totodată, fac parte dintr-o familie în care se îmbină frumosul cu autenticul. Din UAIFMR fac parte nume mari ale folclorului românesc, de la care am plăcerea de a învăţa numai lucruri bune. Sunt oameni cu suflet mare, artişti cu o carieră desăvârşită, deschişi în orice moment să te ajute. UAIFMR a fost şi producătorul albumului meu intitulat „Măicuţă când m-ai făcut”.

R.: Ai debutat la Televiziunea Română. Care e povestea acestui moment?

C.Ş.: Am participat cu mari emoţii la concursul „Moştenitorii”, din cadrul emisiunii Tezaur Folcloric, la Casa de Cultură din Baia Mare. A fost ultima ediţie care s-a desfăşurat sub bagheta doamnei Marioara Murărescu. Îmi aduc aminte cu drag de acel concurs, care pot să spun cu mâna pe inimă, că şi-a pus amprenta în cariera mea. Am dat tot ce aveam mai bun în momentul prestaţiei mele, am fost zâmbitoare, am cântat cu emoţie doina, dar am avut-o alături de mine şi pe doamna Anghelina Timiş Lungu, cu care am cântat în duet.

• „Folclorul adevărat l-am descoperit în emisiunea Tezaur Folcloric”

R.: Când ai luat, totuşi, pentru prima dată contact cu folclorul?

C.Ş.: Pasiunea pentru muzică am moştenit-o de la tatăl meu şi de la bunica mea. Am crescut cu cântecele autentice ale Titianei Mihali. Cântam oriunde şi oricând. Cântam când mă jucam, le cântam colegilor când eram la şcoală, cântam când mâncam. Părinţii, văzându-mi pasiunea, m-au înscris la un ansamblu. A fost începutul a ceea ce eu numeam pe atunci doar un vis. Bunica îmi scria versuri. Aceasta este sursa talentului meu, iar aceştia sunt oamenii care au făcut, dintr-un vis, o realitate atât de evidentă, pentru care muncesc şi astăzi. Cred că folclorul adevărat l-am descoperit în emisiunea Tezaur Folcloric şi aşa va rămâne pentru totdeauna.

R.: Ce fel de costum popular porţi atunci când cânţi?

C.Ş.: Costumul popular pe care îl port reprezintă zona Maramureşului istoric, însă fiecare sat din această zonă are ceva specific la costumul popular. Port cu cinste costumul popular din zona Borşei. În colecţia mea de costume, am reuşit să adaug doar pe cele mai vechi şi autentice. Am primit costume de la bunica mea, cămăşi, zadii, opinci, năframe, pe care le păstrez şi le îmbrac la toate festivalurile. Portul popular ne defineşte, iar culorile vii pe care le vedem în costum nu fac altceva decât să reflecte veselia şi căldura maramureşenilor.

R.: Câte şi ce fel de piese conţine repertoriul tău?

C.Ş.: În toamna anului trecut, am lansat pe piaţă un album muzical, format din 11 cântece. Toate aceste cântece au fost compuse recent, fiind cântece proprii. Am dorit să aduc în faţa publicului un album autentic, cu cântece tradiţionale din Maramureş, care să aibă diferite tematici, care scot în evidenţă viaţa ţăranului român, şi anume: cântece de dragoste, de dor, de veselie.

R.: Ce proiecte te aşteaptă până la final de an?

C.Ş.: Îmi doresc ca, până la final de an, să lansez încă o melodie de suflet şi să-i realizez un videoclip. De asemenea, voi participa la câteva festivaluri importante dedicate anului centenar, alături de Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania. Deoarece ne apropiem cu paşi repezi de perioada sărbătorilor de iarnă, vreau să pregătesc şi o colindă.

R.: Care sunt planurile tale de viitor în privinţa carierei muzicale?

C.Ş.: Constantin Brâncuşi spunea: „Dacă vrei să priveşti departe, trebuie să te ridici cât mai sus!” Asta îmi doresc şi eu! Prin perseverenţă şi muncă, lupt pentru mine şi visul meu de a ajunge cât mai sus. În viitor, am câteva proiecte frumoase la care lucrez încă de pe acum, dar pe care o să le dezvălui publicului la momentul potrivit. Până atunci, vă las în compania muzicii mele!