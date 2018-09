Festivalul Castanelor

Cărţile Anului

Astăzi, 28 septembrie, ora 13, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, are loc premierea concursului „Cărţile Anului 2017”. Evenimentul este organizat de revista „Nord Literar”, în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor Baia Mare, sub egida Consiliului Judeţean Maramureş. (c.t.)

Clovnii în vacanţă

Mâine, 29 septembrie, ora 11, copiii, părinţii şi bunicii sunt aşteptaţi să urmărească spectacolul „Clovnii în vacanţă”, de Ionel Tănasă, regia Iulian Bulancea. În spectacol puteţi întâlni doi clovni, întâmplările şi experienţele lor de o viaţă, presărate cu momente uneori hazlii sau triste, alteori stângace sau melancolice, dar cu siguranţă pline de viaţă. Spectacolul se joacă la sala Teatrului de Păpuşi. Preţul unui bilet: 5 lei. (i.s.)

Târg de Produse Tradiţionale

Astăzi, 28 septembrie, ora 10, se deschide oficial Târgul de Produse Tradiţionale, în Piaţa Libertăţii din Baia Mare. Se va închide duminică, 7 octombrie. Evenimentul este organizat de Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Maramureş. (c.t.)

Expo-Flora

De la ora 11, astăzi, 28 septembrie, în Piaţa Revoluţiei, se deschide oficial a 35-a ediţie „Expo-Flora Maramureş”. Organizatori: Municipiul Baia Mare şi Consiliul Local, prin Serviciul Public Ambient Urban. (i.s.)

Parada Sărbătorii Castanelor

Parada de deschidere a evenimentului „Castane 2018” este programată pentru astăzi, 28 septembrie, de la ora 13. Traseul pe care vor merge participanţii este următorul: B-dul Bucuresti (Semilună), str. Gheorghe Şincai, Piaţa Libertăţii (Centrul Vechi). (c.t.)

Concert de muzică folk

La scena din Piaţa Libertăţii (Centrul Vechi) din municipiul Baia Mare, astăzi, 28 septembrie, de la ora 17, are loc un concert de muzică folk. Vor urca pe scenă: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Florin Chilian, Ducu Bertzi, Dinu Olăraşu. (i.s.)

Concert de muzică modernă

La scena de pe bulevardul Unirii din Baia Mare, astăzi, 28 septembrie, de la ora 19, va avea loc un concert de muzică modernă susţinut de: BUG Mafia, The Motans, Vanotek & Vocalist, Sore & Band, Lidia Buble & Band. (c.t.)

Gratuitate la Artă

În perioada 28-30 septembrie, cu ocazia Festivalului Castanelor, vizitarea Muzeului Judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare se face în re­gim gratuit. Muzeul este deschis conform programului obişnuit de vizitare: de marţi până duminică, orele 10-17. Accesul vizitatorilor se face până la ora 16,30. (c.t.)