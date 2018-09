Generaţia… drogurilor

Un studiu privind consumul de alcool, tutun şi droguri ilicite în rândul elevilor din învăţământul liceal şi profesional a fost realizat în Maramureş de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş. Pentru prima dată, au fost făcute publice şi rezultatele pentru judeţul Maramureş. Analiza a fost efectuată în 2016, dar a fost prezentată abia în data de 26 septembrie 2018, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural. Concluzia: alcoolul rămâne “un drog social larg acceptat”, din studiu reieşind faptul că 46% din adolescenţi au experimentat starea de ebrietate.

Studiul a vizat 753 de elevi din judeţul Maramureş. Rezultatele au evidenţiat faptul că 58,3% dintre adolescenţi au declarat consum de tutun cel puţin o dată în viaţă, 45,1 % au menţionat consumul de tutun cel puţin o dată în ultimul an, iar 33,4% în ultima lună. În general, băieţii sunt expuşi acestei tentaţii. “Prevalenţa consumului de tutun cel puţin o dată în viaţă are valoarea cea mai mare în rândul elevilor din clasa a XI-a, în timp ce prevalenţele pe ultimul an şi pe ultima lună înregistrează valorile cele mai mari în rândul elevilor de clasa a XII-a”, după cum a declarat comisar-şef de poliţie Flavia Sălăgean, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş.

Aceleaşi date mai indică faptul că 46% dintre adolescenţi au consumat alcool în exces, de-a lungul vieţii, ajungând la starea de ebrietate. 31,2% au băut alcool în exces în ultimul an, iar 11,6% au experimentat starea de ebrietate cel puţin o dată în ultimele 30 de zile.

În cazul consumului de droguri ilicite (sedative sau tranchilizante, steroizi anabolizanţi, inhalanţi), 15% dintre elevi au declarat consum de droguri ilicite cel puţin o dată în viaţă, 10,4% au menţionat consum de droguri ilicite în ultimul an, iar 4,9% în ultima lună.

După tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de canabis – 13,8%. Urmează consumul de noi substanţe psihoactive -3,1%, cocaină – 2,2%, ecstasy – 1,7%, LSD/alte halucinogene – 1,3%, amfetamine -1,2%, heroină – 1,1%. În ceea ce priveşte consumul de canabis, 13,9% dintre elevi au declarat că au consumat cel puţin o dată în viaţă, 9,5% au declarat că au fumat cel puţin o dată în ultimele 12 luni şi 4,1% în ultimele 30 de zile.

Concluziile studiului relevă faptul că: alcoolul e pe primul loc în ceea ce priveşte consumul de substanţe psihoactive. “Din categoria drogurilor ilicite, consumul de canabis înregistrează cea mai mare prevalenţă a consumului cel puţin o dată în viaţă. După opinia adolescenţilor, drogul ilicit cel mai uşor de procurat este canabisul. Aproximativ 2/3 dintre elevi atribuie un risc ridicat consumului regulat de noi substante psihoactive şi fumatului regulat de canabis. De asemenea, cei mai mulţi adolescenţi atribuie un risc ridicat fumatului zilnic a mai mult de un pachet de ţigări şi consumului de 4-5 pahare de alcool zilnic”, a mai punctat Flavia Sălăgean.

Coordonatorul centrului a mai arătat că şi în acest an la nivelul judeţului au fost derulate mai multe campanii naţionale şi acţiuni menite să prevină consumul de droguri în rândul adolescenţilor.