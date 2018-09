Sărbătoarea CASTANE 2018 a debutat cu ședința festivă a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la care, pe lângă primarul Cătălin Cherecheș, au participat consilierii locali, vicepreședintele CJ – Doru Dăncuș, deputații Viorica Cherecheș, Călin Matei și Adrian Todoran, senatorul Severica Covaciu, Petrică Pop Sitar – prorectorul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Alin Petrache – președintele Federației Române de Rugby, Marius Screciu – primarul municipiului Turnu Severin etc.

În discursul său, primarul Cătălin Cherecheș a spus că „actuala sărbătoare a orașului se desfășoară într-un an centenar, într-un an în care și noi, și Baia Mare, așa cum fiecare din comunitate ar trebui s-o facă, ne gândim la ceea ce avem de făcut mai departe. Această sărbătoare este o sărbătoare a normalității, o sărbătoare dedicată tuturor cetățenilor municipiului Baia Mare”.