O nouă ediţie Expo „Flora”

Peste 33 de expozanţi din întreaga ţară se află, în acest final de săptămână, la cea de a 35-a ediţie a târgului Expo Flora din cadrul Sărbătorii Castanelor. Aşadar, până duminică seara, băimărenii sunt invitaţi, în Piaţa Revoluţiei, să admire şi să achiziţioneze flori, plante de apartament ori de grădină, bulbi şi chiar pomi fructiferi. Totodată, în oferta standurilor se regăsesc diferite accesorii pentru flori şi grădină.

• Oferte dintre cele mai interesante

Startul târgului a fost dat ieri, 28 septembrie, în prezenţa primarului Cătălin Cherecheş, a viceprimarului Noemi Vida, a consilierilor locali şi a mai multor invitaţi, între care: Viorica Cherecheş – deputat de Maramureş, Severica Covaciu – senator de Maramureş şi Doru Dăncuş – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş. Ediţia din acest an a târgului Expo Flora reuneşte producători direcţi şi comercianţi din diferite colţuri ale României care aduc, în faţa băimărenilor, oferte dintre cele mai interesante în materie de flori şi plante ornamentale pentru casă şi grădină. „An de an, încercăm să aducem lucruri tot mai frumoase în faţa băimărenilor. Şi anul acesta, avem noutăţi şi invităm pe toată lumea să vină să le vadă la cele peste 33 de standuri ale producătorilor şi comercianţilor veniţi din: Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Bucureşti, Timişoara, Arad etc. Avem atât aranjamente florale, plante de apartament, plante pentru grădină şi târg de flori unde fiecare poate să-şi găsească tot ceea ce îşi doreşte pentru casă, curte sau grădină. La fel, sunt expuşi, spre vânzare, bulbi, trandafiri şi chiar pomi fructiferi. Mai mult, avem şi accesorii pentru flori, precum vazele, dar şi accesorii pentru grădină”, explică Eleonora Gheţie, director general al Serviciului Public Ambient Urban (SPAU) Baia Mare.

• O construcţie cercetăşească, în mijlocul Pieţei

Printre expozanţi se află Adela Pop, din Cluj-Napoca. Aceasta ofertează plante de interior şi exterior. „Dintre cele de interior, avem: cactus, plante suculente, plante aerofite şi plante peste care doar se pulverizează apă. Mai avem şi plante de exterior, în standul expoziţional, care se pun în grădină”, arată Adela Pop. Preţurile la standul ei variază între 5 şi 250 de lei. De la Sibiu, Viorica Mile a adus, în special, bulbi şi flori care se plantează toamna. Lalelele costă 1,5 lei, narcisele -2 lei, zambilele – 2 lei, crinii imperiali – 3 lei, Floarea Paştelui – 10 lei, bujori – 25 de lei. Între expozanţii din acest an se regăseşte şi Ceramar Baia Mare, unul dintre cei mai importanţi producători de ceramică decorativă şi de menaj din ţară. Standul lor cuprinde: vaze, jardiniere şi ghivece fabricate din ceramică decorativă, pictate exclusiv manual. Preţurile variază între 30 şi 60 de lei. O altă atracţie a târgului Expo Flora este o construcţie cercetăşească, amplasată în centrul Pieţei Revoluţiei. „În acest an, am vrut să reprezint o construcţie cercetăşească sau autorizată de către cercetaşi care are, în mod special, o ţesătură construită din aţă şi cuie. Cercetaşii nu prea utilizează cuie în maniera clasică, ei mai mult se orientează spre cuie de lemn, dar, totuşi, condiţiile nepermiţându-ne acest aspect în amplasamentul de aici, am mers pe fundamentul clasic. Totodată, am încercat să fie o construcţie cât mai rustică şi am mers pe lemn de esenţa bradului şi aţă clasică, albă. Ca timp de lucru, ne-a luat vreo două zile de muncă”, punctează Augustin Albu, şef sector Deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în cadrul SPAU Baia Mare.

Târgul Expo Flora este deschis vizitatorilor până mâine, duminică, 30 septembrie, ora 20. Pentru copii, biletul costă 3 lei, iar pentru adulţi – 5 lei.