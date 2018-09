Start la „Sărbătoarea Castanelor 2018”

În perioada 28 septembrie – 7 octombrie, în Baia Mare, are loc a 26-a ediție a „Sărbătorii Castanelor”. Manifestările din cadrul evenimentului au început oficial cu parada sărbătorii. Astfel, alaiul cu care alegorice, sportivi, autorități locale și județene, majorete și elevi a pornit ieri la orele amiezii de pe bulevardul București, din zona Semilună, și a mers de-a lungul orașului, ajungând până în centrul vechi, la scena amplasată în piața Millenium.

Pe parcursul celor 10 zile de sărbătoare, au loc o serie de manifestări culturale, expoziții, concursuri, organizate prin mai multe zone din oraș. Cele două locuri principale de desfășurare a sărbătorii orașului sunt însă bulevardul Unirii și centrul vechi al orașului. Nu lipsesc nici concertele din cele două weekenduri. Artiști consacrați precum Goran Bregovici, spre exemplu, vor încânta publicul prezent. Cât despre atmosfera de început de sărbătoare, aceasta este una similară cu a anilor trecuți: mici, bere, castane și voie bună. Cât despre castane, acestea se vând prăjite cu prețuri începând de la 5 lei/100 g, dar provin mai mult din străinătate decât de la noi: „Castanele sunt din Italia, că la noi nu mai prea găsești de calitate. Kilogramul este mai scump la acestea (n.r. 30 lei – crude), decât la cele de la noi, dar uitați-vă ce mari și frumoase sunt”, ne-a spus domnul Ștefan, un comerciant de castane. „Castanele sunt culese din Baia Sprie, domnule, și le dăm la 15 lei/kg crude, iar prăjite, la 5 lei/100 de grame. Însă pe an ce trece se fac tot mai puține în zonele noastre. Pe vremea când funcționa combinatul, le mergea bine și castanelor. Acum a dat boala asta în ele și le decimează. Nici lumea nu prea cumpără. Pe an ce trece tot mai puține vânzări avem”, a precizat un alt comerciant de castane. Am mai găsit castane autohtone provenite din Satu Nou de Jos. În schimb, micii se găsesc din plin la toate tarabele destinate alimentației publice și au prețul de 3 lei pe bucată, aici fiind incluse pâinea și muștarul. Cozonacii se vând la 15 lei bucata, ciocolata de casă – 5 lei bucata, vinul și mustul tot la 5 lei paharul, iar berea la halbă pleacă de la 5 lei 400 ml. Băimărenii sunt încântați și nu prea de prețuri: „Am făcut o tură pe la tarabe. Prețurile nu sunt mari, dar nici mici, însă o dată pe an ne putem permite și noi un mic și o bere”, a spus Gheorghe Buciuman. „Nu sunt mici prețurile, mai ales la castane. Dacă faci un calcul simplu, ajungi la concluzia că dai 50 de lei pe kilogramul de castane prăjite. De banii aceștia cumperi 2 kg de carne!”, este de părere Firuța Mateșan. „Prețurile sunt acceptabile, unele mai mici, altele mai mari. Depinde ce îți dorești să cumperi. Sper ca sărbătoarea din acest an să fie mai reușită decât celelalte, iar concertele să se ridice la așteptările noastre”, a completat și Mariana Ban. Nu lipsesc nici locurile de joacă pentru cei mici. Aici prețurile încep de la 5 lei și cresc în funcție de complexitatea tiribombelor.