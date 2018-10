Angajații din învățământ, nemulțumiți de salarizare

La început de an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș – președinte Ioana Petreuș – s-a concentrat, ca de obicei, pe monitorizarea asigurării locurilor de muncă și a salariilor pe luna august. În perioada imediat următoare, sindicaliștii din învățământ vor pregăti propuneri pentru o nouă lege a educației și pentru Statutul personalului didactic, acte normative fundamentale pentru sistemul de învățământ și a căror elaborare urmează să înceapă în această toamnă.

• salarii nesigure în Maramureș!

Reporter: Care sunt prioritățile Sindicatului Liber din Învățământ (SLI) Maramureș pentru noul an școlar?

Ioana PETREUȘ: Pentru SLI Maramureș, sunt importante toate aspectele legate de drepturile profesionale, economice și sociale ale membrilor ei. La început de an școlar, ne-am concentrat, ca de obicei, pe monitorizarea asigurării locurilor de muncă și a salariilor pe luna august. În acest sens, nu ne-au fost semnalate probleme deosebite. În plus, anul acesta, s-au cerut unităților de învățământ sumele necesare pentru plata dobânzilor legale, pentru drepturile salariale neprimite la timp și obținute prin Hotărâri de Guvern. Termenul pentru calculul acestor sume a fost foarte scurt, motiv pentru care am intervenit, prin intermediul Federației, la Ministerul Educației Naționale pentru prelungirea acestui termen. În perioada imediat următoare, vom pregăti propuneri pentru o nouă lege a educației și pentru Statutul personalului didactic, acte normative fundamentale pentru sistemul de învățământ și a căror elaborare urmează să înceapă în această toamnă.

R.: Sunt unitățile de învățământ din județul Maramureș pregătite pentru noul an școlar?

I.P.: Neavând semnale negative, noi considerăm că școlile au fost pregătite pentru a-și întâmpina cât mai bine elevii.

R.: În ceea ce privește unitățile de învățământ care nu au autorizație sanitară, cine se face vinovat de această situație?

I.P.: Dacă există asemenea școli, vina aparține de la caz la caz, fie conducerilor școlilor, fie autorităților locale, fie și unora și altora.

R.: Ce probleme întâmpină învățământul maramureșean în momentul de față? Ce situații deosebite din teritoriu v-au fost raportate în această perioadă?

I.P.: Desigur că problema cea mai gravă care ar putea apărea ar fi legată de neasigurarea salariilor până la sfârșitul anului 2018. Această îngrijorare este determinată de finanțarea sistemului de învățământ pe baza unui cost standard incorect. Credem, însă, că sindicatele vor avea puterea de a influența decizia guvernanților și printr-o rectificare pozitivă ca bugetul pentru salarii să fie suficient.

• venituri mai mici pentru infirmierele din școlile speciale

R.: Ce părere aveți despre nivelul actual de salarizare din învățământul preuniversitar? Cât câștigă, spre exemplu, un debutant? Dar un profesor, cu grad, care se apropie de pensionare?

I.P.: Sistemul de salarizare din învățământul preuniversitar nu poate să ne mulțumească din moment ce, pe o scară de la 1 la 12 a legii salarizării în sistemul bugetar, noi, cei care lucrăm în învățământ, ajungem la un maxim de 2,76. Adică tot la urmă, deși toți politicienii și legea clamează că învățământul este prioritate națională. Iar dacă raportăm veniturile noastre la costul real al vieții, salarizarea nu era cum să-i mulțumească pe angajații din învățământ. Există încă categorii de personal, ca de exemplu infirmierele din școlile speciale care au salarii mai mici decât cele de dinaintea aplicării Legii 153. În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, un învățător cu studii medii în primul an de activitate are un salariu net de 1.490 de lei. Un profesor cu studii superioare, grad didactic I și vechime maximă de peste 25 ani are salariu net de 4.331 de lei.

R.: Care sunt revendicările sindicale rămase nesoluționate de Guvern?

I.P.: Lista revendicărilor sindicale este lungă. Din cauza amânării permanente a rezolvărilor lor sau a rezolvărilor parțiale. Iată câteva dintre cele mai importante: alocarea anuală din bugetul de stat a minim 6% din PIB pentru educație; stabilirea unor costuri standard per elev corecte; îmbunătățirea poziționării pe grila legii salarizării pentru cei care lucrează în învățământ ținându-se seama de importanța educației pentru întreaga societate; elaborarea, în regim de urgență, a unei noi legi a educației naționale și separat a Statutului personalului didactic; acordarea Statutului de autoritate publică pentru personalul didactic; elaborarea unor noi normative de personal care să țină seama de situațiile concrete în care lucrează personalul didactic auxiliar și nedidactic; aplicarea Regulamentului pentru acordarea sporurilor personalului care lucrează în condiții deosebite.

R.: Se anunță proteste în noul an școlar?

I.P.: Deși, deocamdată, nu avem nici la nivel de sindicat județean, nici la nivel de Federație stabilită o agendă a mișcărilor de protest, acestea pot apărea oricând dacă negocierile noastre cu puterea nu ajung la rezultate în sensul revendicărilor noastre.

• noi procese în 2018-2019

R.: Ce procese are SLI Maramureș pe rol? Ce procese ați câștigat recent?

I.P.: Pe rol avem procese privind: dobânda la diferențele salariale obținute prin hotărâri judecătorești și executate eșalonat; plata orelor de educație fizică pentru învățătorii care efectuează aceste ore în învățământul primar; spor pentru predare în regim simultan; naveta; spor pentru condiții vătămătoare și periculoase; indemnizația de conducere pentru secretari și contabili aferentă perioadei august 2016 – decembrie 2016/ianuarie 2017; încadrarea îngrijitoarelor care deservesc grupe de preșcolari ca personal didactic auxiliar și acordarea sporului de stabilitate, dacă au îndeplinit condițiile, pentru perioada august 2016 – iulie 2017. Ne propunem pentru acest an școlar finalizarea proceselor privind sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase, precum și inițierea de procese privind: încadrarea și salarizarea corectă conform Legii (salarizării) nr. 153/2017; spor pentru predare simultană în învățământul preșcolar; calculul tarifului de plata cu ora cu luarea în considerare a gradației de merit. Am câștigat recent procese pentru profesorii navetiști, dobânda la diferențele salariale obținute prin hotărâri judecătorești, acordarea sporului pentru condiții vătămătoare și periculoase și plata orelor de educație fizică.

R.: Câți membri numără SLI Maramureș la început de an școlar? Care sunt principalele beneficii pentru ei?

I.P.: La jumătatea lunii octombrie, vom ști cu exactitate deoarece atunci primim tabelele din școli prin intermediul liderilor sindicali. La finalul anului școlar trecut, eram aproximativ 6.300. Beneficiile pe care le au membrii sindicatului sunt, în primul rând, cele prevăzute de Statut: beneficiază de toate drepturile obținute de SLI MM prin negocieri colective; beneficiază de consiliere și asistență juridică, la cerere, cu privire la raporturile lor de muncă, inclusiv prin reprezentarea în instanță; au dreptul să ceară și să primească sprijinul SLI MM atunci când le sunt încălcate drepturile socio-profesionale care decurg din raporturile de muncă; beneficiază de serviciile și programele sociale, turistice; au tarif preferențial (reducere 50%) la cazarea în spațiile de odihnă deținute de sindicat etc. În afară de acestea, începând din acest an, SLI MM a încheiat o serie de contracte cu societăți comerciale și PFA-uri, în baza cărora sunt acordate o serie de facilități și reduceri, în baza legitimației de membru de sindicat. Printre acestea, aș aminti: reduceri la cabinete stomatologice, farmacii, magazine IT, servicii turistice, carburanți auto, saloane de cosmetică, servicii de spălare auto, asigurări de sănătate etc.