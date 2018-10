Promovarea meşterilor populari din Vişeu de Sus

Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus a iniţiat o campanie de repertoriere a meşterilor populari din oraş şi a tuturor persoanelor ce, fără a se considera meşteri, practică încă meşteşuguri tradiţionale, aşa cum le-au învăţat de la moşii şi strămoşii lor.

Deşi zonă urbană, Vişeul are respect pentru tradiţii. Există încă femei care ştiu să ţeasă, să coasă cămăşi ori pieptare, să confecţioneze zgărdane, dar şi bărbaţi care mai ştiu să mânuiască dalta pentru a îmblânzi lemnul. Unii dintre ei au fost descoperiţi şi invitaţi deja să participe la diverse activităţi culturale, apar în albume de fotografie etnografică, emisiuni, etc. Dar, cu siguranţă, sunt încă multe persoane a căror muncă merită promovată, unii dintre ei cunoscând poate îndeletniciri atât de vechi şi rare încât generaţiile tinere doar au auzit sau citit în cărţi despre ele. Centrul Cultural doreşte să le aducă în lumină şi în actualitate, cu atât mai mult cu cât anul acesta este Anul european al patrimoniului cultural, al cărui obiectiv este acela de a încuraja cât mai multe persoane să descopere şi să aprecieze patrimoniul cultural. Iar meşteşugurile sunt parte a patrimoniului cultural.

Sub mottoul ”Vrem să te cunoaştem şi să te facem cunoscut”, toţi vişeuanii care practică meşteşuguri tradiţionale sunt invitaţi să contacteze Centrul Cultural (menţionând: numele şi prenumele, adresa, nr. de telefon, e-mail, meşteşugul practicat), fie direct la Muzeul de Istorie şi Etnografie (str. Libertăţii, nr. 7), fie în mediul on-line.

Meşterii repertoriaţi vor avea ocazia să participe la acţiunile culturale şi de promovare, materiale foto şi video, să-şi facă astfel cunoscută munca şi să transmită mai departe generaţiilor tinere tainele meşteşugurilor.