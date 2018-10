CAVNICarii au finalizat proiectul „Iubim Muntele”

Asociaţia CAVNICarii a finalizat, zilele trecute, proiectul „Iubim Muntele” care s-a desfăşurat pe parcursul a cinci luni. Prin intermediul acestuia, organizaţia şi-a propus promovarea voluntariatului în rândul a 15 tineri din localitate prin activităţi de ecologizare, degajare a vegetaţiei şi marcare pe şapte din traseele turistice existente în Cavnic.

„Împreună cu tinerii noştri voluntari şi cu cei de la Salvamont Cavnic am reuşit să abordăm tot ceea ce ne-am propus. Nu a fost o muncă uşoară, pe unele trasee furtuna de anul trecut lăsându-şi grav amprenta. Am refăcut marcajele turistice, am adunat şi câţiva saci de gunoaie lăsate în urmă de cei neprietenoşi cu muntele. Fiecare traseu în parte este semnalizat cu săgeţi turistice amplasate pe suporţi metalici. Am realizat şi o hartă care cuprinde toate traseele marcate de noi. Harta o vom pune la dispoziţia bibliotecii din localitate, a autorităţilor publice, a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, precum şi la dispoziţia pensiunilor şi hotelurilor din localitate”, a punctat Zoltan Mica, coordonator proiect. Printre traseele turistice se numără: Cavnic – Belvedere Pietrele Şoimului (traseu nou); Cavnic, Drumul Cătanelor – Vf. Mogoşa; Cavnic centru – Şuior Cota 1000; Cavnic – Valea Şuiorului – Poiana Mlejniţa – Jgeabul Mic – Creasta Cocoşului; Cavnic Valea Gutâiului – Poiana Mlejniţa – Creasta Cocoşului; Cavnic, Roata – Cascada Văii de pe Izvor; CNIPT – Domeniul Schiabil Gutâiul Doamnei – Trei Apostoli – Vf. Gutâi – Creasta Cocoşului.

Deşi activităţile nu au fost printre cele mai uşoare, tinerii căvnicari s-au arătat entuziasmaţi. „«Iubim Muntele» a fost printre cele mai reuşite proiecte la care am participat. Pe lângă activităţile de marcare şi ecologizare a traseelor, muntele mi-a „coafat” su­fletul. A fost o perioadă în care spiritul de echipă a fost la un nivel cât se poate de ridicat. Proiectul mi-a dat de înţeles că voluntariatul este cea mai tare chestie pe care poţi să o faci şi prin care eşti răsplătit cu o stare de mulţumire sufletească”, a declarat Talida Medve, voluntar. „Pentru mine, a fost o etapă importantă din activităţile de voluntariat la care particip. De asemenea, am reuşit să ajung în locuri minunate de pe munte, rupându-mă de aglomeraţie. Am observat că suntem tot mai mulţi în acest mic oraş care dorim să facem ceva pentru comunitate, fapt care mă bucură şi sper ca Asociaţia să organizeze şi alte proiecte în viitor”, a mărturisit Cristian Morozan, voluntar. Proiectul a fost implementat cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Maramureş. 90% din suma necesară a fost alocată de autorităţile judeţene prin programul de finanţare nerambursabilă a activităţilor de tineret pentru anul 2018 şi 10% au provenit din banii strânşi cu ajutorul mecanismului 2% şi din alte donaţii. Asociaţia CAVNICarii este cunoscută pentru activităţile cu tinerii, prin care încearcă să promoveze localitatea: „Tot ceea ce fa­cem este în folosul comunităţii. Am realizat, prin diverse proiecte, materiale pe care noi le considerăm foarte folositoare însă nu reuşim să le multiplicăm din lipsa banilor. Sperăm ca Administraţia Publică din Cavnic să ne sprijine în acest sens cât de curând, mai ales pentru că este vorba de materiale realizate de tinerii voluntari din Cavnic. E trist faptul că promovarea localităţii este realizată doar de câţiva investitori mai activi şi noi, cei care încercăm să scoatem în evidenţă tot ce avem mai frumos”.