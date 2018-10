Două blocuri din Bocicoiu Mare zac în paragină de ani buni…

În centrul comunei Bocicoiu Mare tronează două blocuri impunătoare, dar care zac tot în paragină de ani buni. Acestea au aparținut fostei case de copii, însă acum stau părăsite și se degradează pe zi ce trece. Imobilele au tot trecut de la autoritatea locală la Consiliul Județean Maramureș și invers, pentru implementarea a diferite proiecte, însă niciodată investițiile nu au avut finalitate. Acum cele două blocuri au intrat din nou în patrimoniul CJ.

Administrația locală a încercat de-a lungul anilor să dea blocurilor o nouă utilitate, însă tot degeaba. Liviu Lazarciuc, primarul din Bocicoiu Mare, ne-a explicat: „Cele două blocuri paralele aparțineau fostei case de copii. Am predat amplasamentul cu tot îna­poi Consiliului Județean. Pentru noi, ca primărie, nu mai există niciun fel de finanțare ca să putem noi face ceva acolo. Cei de la județ, din câte am înțeles, ar dori să facă aici o casă de bătrâni, în parteneriat cu ONG-urile care desfășoară asemenea activități în județ. Noi le-am predat și să sperăm că de aici îna­inte ei le vor da o destinație utilă. Când s-a putut face ceva cu ele și am pregătit un proiect, ne-au fost date de CJ, dar numai 50%, în coproprietate cu ei și așa nu am putut face nimic, deoarece trebuia să ne aparțină integral nouă. În cele două blocuri sunt 120 de garsoniere confort I. Au hol mare, din care se intră într-o cameră mare, de peste 20 mp, în bucătărie. Am încercat să le reabilităm și prin ANL, dar nici acolo nu am avut sorți de izbândă. Ei construiesc blocuri doar de la zero, nu reabilitează. Deci am încercat toate variantele, însă tot degeaba, așa că le-am dat înapoi Consiliului Județean, că poate găsesc ei o utilitate pentru ele. Cum stau așa nefolosite, deja au început să li se strice acoperișurile, deci se degradează mult. Noi mai avem acolo și școala dezafectată. Și aceasta e închisă deoarece nu mai sunt elevi. Toți copiii sunt mutați la școală în Crăciunești. Dar nici aici nu ai voie să faci nimic cu ea, în sensul că să îi schimbi destinația. Am vrut să facem primărie în clădirea școlii, că fiind un imobil mare foloseam doar partea de jos, iar la etaj putea fi altceva. Inspectoratul ne-a aprobat atunci, însă de la minister nu am primit aviz. Așa că a rămas și ea în paragină. Dacă se va schimba cândva legislația, poate că atunci îi vom da altă utilitate…”.

Consiliul Județean intenționează să le folosească pentru domeniul asistenței sociale

Instituția județeană nu are încă un proiect concret legat de viitoarea destinație a celor două blocuri, însă discuțiile purtate în acest sens s-au referit la o utilitate în domeniul asistenței sociale: „Nu este pentru prima dată când aceste clădiri trec de la autoritatea locală la Consiliul Județean. Este o telenovelă întreagă cu cele două blocuri. De foarte multe ori, cred că de vreo cinci sau șase ori ele au tot trecut dintr-o parte într-alta, pe diferite intenții de proiecte. Dar s-au miș­cat foarte greu cei de acolo, pentru că și ultima dată când au trecut către autoritatea locală, ele au fost date cu anumite sarcini. Adică ei luaseră blocurile respective pentru a face un proiect. Nu s-a reușit implementarea lui, așa că acum le reia din nou Consiliul Județean și vom gândi în perioada următoare un proiect. Blocurile aparțineau de fapt județului. Legat de utilitatea clădirilor, conform discuțiilor avute pe această temă, se pare că ar fi potrivite pe partea de asistență socială, însă deocamdată suntem în analiză”, a precizat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.