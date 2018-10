Un nou an academic a început

Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca şi-a deschis ieri porţile pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Evenimentul, găzduit în sala de sport a centrului, s-a bucurat de prezenţa mai multor personalităţi ale mediului universitar băimărean şi clujean, între care şi cea a academicianului Ion Pop, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În debutul festivităţii de deschidere a noului an academic 2018-2019, prof. univ. dr. Petrică Pop Sitar, prorector coordonator al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, i-a prezentat pe invitaţi: prof. univ. dr. ing. Vasile Ţopa – rectorul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete – preşedintele Senatului Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Vasile Moldovan – prefectul judeţului Maramureş, Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Preasfinţitul Vasile Bizău – episcopul greco-catolic de Maramureş, Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul – arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului, conf. univ. dr. Monica Marian – decanul Facultăţii de Ştiinţe, prof. univ. dr. Nicolae Ungureanu – decanul Facultăţii de Inginerie, conf. univ. dr. Mircea Farcaş – decanul Facultăţii de Litere, Ioana Grad – vicepreşedintele Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”. „În fiecare început de an universitar, ne trezim cu prospeţimea schimbării şi cu bucuria revederii. În aceeaşi măsură, este o provocare pentru a construi cea mai bună educaţie. Mai mult, ne dorim să oferim studenţilor noştri educaţia necesară ca ei să devină specialiştii de care societatea noastră are atât de mare nevoie astăzi”, a punctat, în discursul său, prof. univ. dr. Vasile Ţopa – rectorul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca urându-le, cu acest prilej, bun venit studenţilor anului I. Adresându-se părinţilor, prof. univ. dr. Nicolae Burnete, preşedintele Senatului Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, a subliniat: „Copiii dumneavoastră, care sunt astăzi la Universitatea Tehnică, au o mare şansă în viaţă pentru că, aici, avem cadre didactice bine pregătite, avem dascăli adevăraţi. Să fiţi bucuroşi că sunteţi în Baia Mare, unde oficialităţile sunt alături de dumneavoastră”. În continuare, Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, a adus o veste bună anunţând faptul că, de la 1 noiembrie, elevii şi studenţii în Baia Mare vor beneficia gratuit de transportul în comun. „Îmi doresc foarte mult să creştem notorietatea Centrului Universitar Nord şi să aducem cât mai mulţi studenţi aici, în Baia Mare, pentru că premisa dezvoltării economice stă în platformele educaţionale preuniversitare şi universitare pe care le tratăm cu multă seriozitate. Am toată încrederea în voi, cei care astăzi deveniţi studenţii Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, ai Centrului Universitar Nord. Am toată încrederea în profesorii dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, ştiind că v-au îndrumat pe drumul cel bun, v-au încurajat să luaţi această decizie. Sunt bucuros să ştiu că, începând cu această generaţie, aşezăm un parteneriat unic între autoritatea locală şi mediul academic şi îmi doresc să avem o relaţie efervescentă şi rodnică pentru Baia Mare”, a concluzionat Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.