Cine poate face copii?

Uniunea Europeană nu are competențe în privința referendumului pentru familie din 6-7 octombrie 2018, dar Frans Timmermans, comisar pentru drepturi, a intervenit în comisia pentru libertăți din Parlamentul European, spunînd că referendumul este folosit de români ca armă xenofobă. Îngrijorarea sa nu-i justificată, deoarece voința poporului este baza puterii de stat!

În legătură cu dreptul familiei, putem decide prin referendumul național dacă legea internă le va permite cuplurilor de același sex să se căsătorească într-o familie, ori nu. Conducerea instituțiilor comunitare este formată din politicieni cu interese de partid, ceea ce le influențează opinia rațională. Frans Timmermans ne sugerează să nu ne prezentăm la votul pentru referendum. Oare de ce are impresia că știe mai bine ce este bine pentru noi?

Societatea occidentală acceptă familia unisex, iar faptul că românii votează o altă definiție a familiei îi irită pe politicienii vestici. „Pericolul” de la București este mare, căci și alte popoare europene vor dori să organizeze referendumuri de tip moral, în joc fiind bazele liberale ale civilizației atlantice, capitaliste, bazate pe bani, care dă libertate oamenilor, cu condiția să muncească și să-și plătească impozitele. Importantă este însă și omenia pe care vrem s-o introducem în Europa!

Frans Timmermans este îngrijorat și pentru că puterea actuală din România va schimba legile justiției și va impune controlul democratic asupra serviciilor de informații. Protocoalele secrete dintre SRI și instituțiile judiciare au fost făcute de guvernul român printr-o ordonanță din 2006, dar probabil nu după capul acestuia, ci cu sfatul instituțiilor executive europene și americane. Este posibil ca asemenea protocoale secrete să existe și la ei, ceea ce ar explica cerbicia cu care apără abuzurile justiției române. Practicarea luptei anticorupție cu mijloace nedemocratice este un atentat la libertatea cetățenilor, ceea ce pune politica Comisiei Europene în ofside democratic!

Referendumul din 6-7 octombrie 2018 este expresia dorinței ca sporul demografic să ia locul declinului. Importantă este și latura morală, pentru a nu confunda familia cu parteneriatul unisex, care nu are atributul de a crea copii. La referendum, va fi important cîți alegători votează și ce anume decid. Oare băimărenii și maramureșenii vor merge la urne? Credem că vor fi cîți la alegeri, 50%, dar ar fi bine ca mai mulți să-și spună părerea.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 16, scrie că bărbatul și femeia au dreptul să se căsătorească și să întemeieze o familie, element natural și fundamental al societății, ocrotit de stat. Minoritatea sexuală are dreptul să-și exprime opiniile, să se asocieze, să manifesteze pașnic, să nu fie tulburată pentru aceasta, dar nu mai mult…

Constituția cuprinde multe articole care în practică s-au dovedit interpretabile, cum este definiția familiei formate din soți, fără a specifica: femeie + bărbat. Problema a ajuns pe agenda publică și milioane de români simt nevoia acestei clarificări. Poporul are dreptul să dispună de sine, inclusiv privind codul familiei.

Căsătoria între persoane de același sex, cel puțin deocamdată, nu este privită la noi ca obiectivă și rezonabilă, întrucît induce în societate o eroare de fond. Referendumul este deci o măsură de impunere, de corectare a legii fundamentale. Nu va fi afectat dreptul persoanelor la viață privată, cu respectarea domiciliului (obiceiurilor intime). Discriminarea pe motive de sex nu se poate referi la obligația de a te căsători cu o femeie dacă ești bărbat și cu un bărbat dacă ești femeie, aceasta fiind singura metodă uzuală de a face copii, pe care unele popoare au acceptat să o „schimbe”, iar românii acum se decid.