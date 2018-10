Mesajul Preasfințitului Părinte IUSTIN EPISCOPUL MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI la REFERENDUMUL PENTRU FAMILIE DIN 6-7 OCTOMBRIE 2018

Credincioșii din Maramureș și Sătmar

VOTEAZĂ DA PENTRU VIAȚĂ ȘI FAMILIE

Iubiți părinți și dragi tineri,

Ne găsim în fața unui moment istoric, în interiorul unui mare eveniment național: Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Dumnezeu în Treime, care a dăruit moșilor și strămoșilor noștri o țară mare și binecuvântată, ne cheamă astăzi să arătăm cinstirea, prețuirea și recunoștința noastră pentru moștenirea lăsată, unindu-ne în cuget și în simțire pentru afirmarea, apărarea și conservarea unui patrimoniu sacru inestimabil – VIAȚA ȘI FAMILIA, ca daruri primite de la Dumnezeu.

Pe 6-7 octombrie suntem chemați să votăm pentru clarificarea Articolului 48 din Constituția României, privind definirea căsătoriei, prin înlocuirea expresiei „căsătoria liber consim­țită între soți”, care poate crea confuzie, cu formularea clară și precisă: „căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie”.

În acest fel, Legea Fundamentală – Constituția României – va cons­finți pentru totdeauna cel mai grandios proiect al lui Dumnezeu: FAMILIA alcătuită dintre un bărbat și o femeie și ceea ce Mântuitorul a întărit prin cuvintele: „Nu știți că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie? Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19, 4-6).

FAMILIA însemnează mama și tata, bărbat și femeie, aleși și binecuvântați de Dumnezeu să procreeze și să aducă pe lume fii și fiice pentru perpetuarea neamului omenesc. Familia este raiul nostru pământesc în care am venit pe lume și am crescut în cântec de leagăn, la pieptul unei mame care ne-a transmis, odată cu bătăile inimii ei, toată dragostea și virtuțile creștine, toată credința și iubirea de Biserică, Neam și Țară.

Dintr-o mamă și un tată s-au născut eroii, s-au născut oamenii mari și cei obișnuiți, s-au născut savanții și marii binefăcători ai umanității, s-au născut dascălii și slujitorii sfintelor altare, s-au născut sfin­ții și au devenit sfinți, pentru că părinții lor au trăit o viață de sfințenie, cu principii morale, în familia în care i-au adus pe lume și i-au crescut.

SĂ AFIRMĂM, SĂ ÎNTĂRIM ȘI SĂ APĂRĂM PRIN VOTUL NOSTRU din 6-7 OCTOMBRIE această instituție binecuvântată –FAMILIA – creată de Dumnezeu, alcătuită din bărbat și femeie (tată și mamă), pentru că este „Biserica cea mică” (cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur), în care atunci când a fost greu, când credința ne-a fost pusă la încercare, în timpul celor 45 de ani de comunism, am păstrat pe altarul sacru al acesteia toate valorile noastre sfinte și am biruit, am rămas creștini într-o mare familie românească și într-o Românie creștină.

Dragi tineri,

Viața, ca dar al lui Dumnezeu, vă stă înainte și este atât de frumoasă și prețioasă. Trăiți-o frumos, firesc, normal și natural. Trăiți-o în iubire față de Dumnezeu și respect față de legea Lui, precum și în respect față de orice persoană ca și chip al lui Dumnezeu, orice etnie, orice cultură, orice religie, pentru că aceste sentimente umane și creștine vă înnobilează.

Arătați că voi, tinerii din România, nu mai acceptați ideologii ucigătoare de suflet și iluzii deșarte. Voi sunteți frumoși, credincioși și liberi. Să nu vă fure nimeni libertatea, normalitatea, credința și iubirea pe care vi le-a oferit Dumnezeu ca pe cele mai de preț daruri.

Rămâneți în dragostea părinților voștri și fiți pentru ei îngeri păzitori și toiag bătrâneților, însoțindu-i cu iubirea și recunoș­tința voastră, pentru că v-au adus pe lume, v-au crescut și vă susțin în tot demersul vostru. Nu-i socotiți bătrâni și înapoiați, ci prudenți, iubitori și veghetori pentru viitorul vostru și al copiilor voștri.

Ceea ce așezăm astăzi ca temelie a vieții noastre sociale, FAMILIA, formată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie , va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu peste nea­mul nostru, peste țara noastră, peste tineretul nostru, peste viitorul creștin al României, care va dăinui în veci împreună cu Biserica lui Hristos, pe care „nici porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18).

Fie ca acest îndemn al nostru, izvorât din părinteasca purtare de grijă, să găsească ușile și ferestrele inimilor voastre deschise, pentru ca împreună, slujitori ai lui Dumnezeu și poporul dreptcredincios, să devenim în acest An Centenar mărturisitori ai unor valori care nu se schimbă niciodată, pentru că sunt venite de Sus, de la Dumnezeu Creatorul.

Să mergem, așadar, în 6-7 octombrie toți la vot: preoți, credincioși, tineri, maturi și vârstnici și să spunem DA pentru FAMILIA formată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, iar prin votul nostru să devenim mâna lui Dumnezeu care așază, încă odată, lucrurile în starea lor firească, pentru perpetuarea vieții pe pământ și dăinuirea umanității!

Maica Domnului să ocrotească România, care este grădina Ei, familia românească și pe toate mamele și femeile care iubesc viața și aduc pe lume fii și fiice pentru neamul nostru dreptcredincios!

† I U S T I N

Episcopul Maramureșului și Sătmarului