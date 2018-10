Anuala de Arhitectură

Un spaţiu atipic a fost ales la actuala ediţie a Anualei de Arhitectură pentru expunerea lucrărilor. Pentru a fi mai aproape de beneficiarii lor, arhitecţii maramureşeni au decis să nu se mai întâlnească la Galeria de Artă, ci în Turnul Ştefan. Aici pot fi admirate lucrări de arhitectură care au fost finalizate, dar şi proiecte. Conducerea filialei Nord-Vest a Ordinului Arhitecţilor dă asigurări că lucrările sunt de o înaltă calitate.

“Respectăm tradiţia Ordinului Arhitecţilor, filialei Nord-Vest, aceea de organizare a anualei. E o formă de a promova în afara profesiei, lucrări de arhitectură. Are două secţiuni: lucrări realizate şi lucrări în fază de proiect. Lucrările se orientează foarte mult către spaţiul public şi comunitate. Există o nevoie de a disemina şi a de a transmite arhitectura direct beneficiarului care este cetăţeanul. În comunitate e clar că ne influenţează arhitectura, ne înconjoară arhitectura, trăim în arhitectură”, a declarat preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Nord-Vest, Ionuţ Filip.

În Turnul Ştefan expun în jur de 30 de arhitecţi, temele abordate fiind diverse. “Se pot vedea proiecte foarte diferite: de la locuinţe individuale, colective până la galerii de artă. Există o evoluţie continuă a arhitecturii. Baia Mare are câteva nume grele de arhitecţi cu premii în străinătate, deşi nu are o şcoală tradiţională de arhitectură aşa cum e Clujul, Timişoara, Bucureşti sau Iaşi. E o zonă unde administraţia a înţeles că doar prin arhitectură de calitate poate dezvolta un oraş, altfel clădirile sunt doar o aşezare a materialelor fără nicio noimă”, a adăugat Ionuţ Filip.

La vernisajul Anualei de Arhitectură au fost prezenţi şi arhitectul-şef al municipiului Baia Mare, Izabella Morth şi arhitectul clujean, Vlad Rusu. Cei doi au trasmis felicitări participanţilor. “Mă bucur că arhitectura începe să devină o chestie foarte interesantă. E perioada în care aici avem anuala, şi mai avem două evenimente în Bucureşti şi Timişoara. Şi asta nu face decât să ne bucure că avem ce arăta lumii şi ne încurajează să o ţinem tot aşa”, a precizat Vlad Rusu.

De asemenea, viceprimarul municipiului Baia Mare, Noemi Vida, a afirmat că “înainte să vin aici am citit că arhitectura e o combinaţie între artă şi tehnic. Un arhitect trebuie să aibă creativitate, simţ estetic şi bineînţeles idei inovative. Eu am plăcerea în ultima vreme să lucrez cu mulţi dintre dvs. Am găsit nişte oameni minunaţi care lucrează pentru beneficiari, dar şi pentru comunitate. Noi încercăm să facem frumos acest oraş. Nu se vede dintr-o dată, dar se va vedea în timp”.

Pe de altă parte, reprezentanţii arhitecţilor au adăugat că “trebuie să conştientizăm oamenii că au nevoie de arhitectură. Anuala de Arhitectură rămâne deschisă până azi, 6 octombrie”.