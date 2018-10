Administraţia judeţeană – prezentă la şedinţa festivă a sărbătorii „Castane 2018”

Festivalul „Castane 2018” a ajuns la final. Forul deliberativ al Municipiului Baia Mare s-a întrunit vineri, 5 octombrie 2018, într-un cadru festiv, la Sala Millenium din Baia Mare. Alături de şefii celor trei administraţii publice locale, respectiv Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş însoţit de vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş, Vasile Moldovan, prefectul Judeţului Maramureş şi primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, au participat şi reprezentanţii ţărilor înfrăţite cu Baia Mare, respectiv Ungaria, Ucraina şi Polonia.

Prezent la şedinţa festivă a sărbătorii „Castane 2018”, şeful administraţiei judeţene a transmis un mesaj de unitate, în contextul Centenarului Marii Uniri a României.

„Nu cred că este cineva în ţara aceasta care uită că, în acest an sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, iar Maramureşul are o miză extrem de importantă în anul 2018, pentru că am avut atât de multe personalităţi ale judeţului care au fost în prima linie a acelor bătălii. Astăzi nu mai avem astfel de persoane care să adune energiile populaţiei, să dea un proiect de ţară care să ne unească. Putem doar să ne unim pentru acest judeţ dezvoltându-l în continuare şi să ne mândrim că avem cel mai frumos judeţ din ţară, care anul acesta aniversează 50 de ani de existenţă”, a apreciat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş. De asemenea, Gabriel Zetea a subliniat importanţa menţinerii armoniei între instituţiile administraţiei publice locale şi efectele unei bune colaborări între acestea.

„Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale a fost şi pentru Consiliul Judeţean, în ultimii doi ani, o prioritate. Am încercat să impulsionăm aceste legături pentru că la această masă se află, acum, cele mai importante trei instituţii ale administraţiei publice locale a judeţului Maramureş, Instituţia Prefectului judeţului Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş, iar dacă între acestea există armonie, prietenie şi colaborare, atunci şi locuitorilor le merge bine. Comunitatea băimăreană reprezintă cea mai importantă şi mai dinamică comunitate a judeţului Maramureş şi atenţia noastră va fi de fiecare dată îndreptată spre băimăreni. Proiectele pe care le dezvoltăm împreună cu administraţia publică locală a Municipiului Baia Mare vor plusa dezvoltarea întregului ju­deţ. Transmit felicitări organizatorilor acestui şi vă asigur de întreaga susţinere în perpetuarea festival de renume”.

În cadrul acestui moment festiv, preşedintele Gabriel Zetea a înmânat, în mod simbolic, bustul uneia dintre cele mai reprezentative figuri istorice ale judeţului Maramureş, George Pop de Băseşti, preşedintele Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. (a.b.m.)