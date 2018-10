Sighetu Marmaţiei – Prezenţă slabă la plebiscitul redundant

Sâmbătă, în jurul prânzului, prin centrul vechi al Sighetului, am văzut câteva grupuri de turişti străini şi foarte puţini localnici. Şi magazinele erau pustii şi piaţa agroalimentară aşiderea. S-au dus cu toţii la vot, mi-am zis.

Voi de ce n-aţi mers?, am întrebat nişte prieteni ce savurau o cafea, la o terasă însorită de pe marginea şoselei cu fum de eşapament!

Acest referendum este inutil- erau ei de părere, din vreme ce actuala Constituţie precizează la Art. 48 – Familia că: Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, CĂSĂTORIE înseamnă: Uniune legală, liber consimţită între un bărbat şi o femeie pentru întemeierea unei familii. ♦ Trai comun între soţi, viaţă conjugală; căsnicie. În acelaşi Dicţionar mai aflăm că SOŢI (soţ la plural) înseamnă: Cele două persoane de sex opus unite prin căsătorie.

Ce ne întreabă la Referendum? Chiar dacă întrebarea de pe buletinul de vot este una generală, pentru că aşa prevede le­gea referendumului, ea se referă la o problemă punctuală: alegătorul trebuie să spună dacă e de acord ca o căsătorie să fie definită în Constituţie drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie.

Dacă pui ştampila pe NU, atunci înseamnă că preferi actuala formă a Constituţiei, în care căsătoria este uniunea dintre soţi.

Buletinul de vot avea înscrisă întrebarea: „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?”

Dacă povestea acestui Referendum a trecut şi prin Parlament e bai şi cu aleşii, nu numai cu cele 3 milioane de români care au solicitat această modificare redundantă! Dacă tot aveau aceştia nevoie de mură-n gură, se putea face reformularea articolului din Constituţie simplu: prin traducere din limba română în limba română! Nu mai era nevoie de Timp pierdut şi milioanele de euro aruncaţi pe gârlă!

De acest lucru au fost convinşi şi alţi sigheteni care au preferat să meargă sâmbătă la iarbă verde, la cules de struguri decât la urnele care au rămas aproape goale până la ora închiderii, 21

Dar să vedem ce a fost şi ieri, prin Sighetul însorit din 7 brumărel.

Prin zona secţiilor de vot centrale răsfirate pe vreo 2 kmp, agitaţie a fost după ora 10, când zeci, sute de localnici îmbrăcaţi de sărbătoare se îndreptau agale spre cele 10 biserici şi cam tot atâtea case de rugăciuni. Puţini dintre aceştia au trecut şi pe la urne.

În municipiul dintre ape au fost delimitate 32 secţii de votare, pe vreo 11 km, de la nr. 86 (cartier Iapa), la 116 (cartier Şu­gău).

La amiază, am luat la rând cele 4 secţii de la Extensia Universităţii ”Ba­beş-Bolyai” şi Liceul Pedagogic”Ferdinand”.

La Secţia 90 (preşedinte Neli Şiman-Ardelean) erau înscrişi pe listele permanente 1.231 alegători. Sâmbătă au votat 85 de persoane, majoritatea pe listele suplimentare. 18 dintre aceştia au votat la Spitalul Municipal, unde o echipă de 3 persoane s-a deplasat cu urna mobilă la solicitarea unui număr de 20 de pacienţi internaţi. Comisia era completă şi nu s-a înregistrat nici un eveniment deosebit. Paza era asigurată de un jandarm. Până duminică la amiază, votaseră 7 la sută dintre alegători. La Secţia 91 (preşedinte Anuţa Andreicovici) erau înscrişi pe lista permanentă 542 de sigheteni. Sâmbătă toată ziua au votat 20, iar duminică tot 20, până la ora 13, din care pe lista suplimentară cei 6 membri ai comisiei. O echipă formată din 2 membri şi un jandarm urma a se deplsa cu urna mobilă la Spitalul Municipal (arondat la două secţii de vot) pentru a răspunde altor 20 de cereri scrise. În timpul documentării la cele două secţii, nici urmă de votant, iar la intrarea în cele două secţii de la Liceul Pedagogic, preţ de 25 de minute cât timp am zăbovit cu ochi-n soare, nu a ieşit şi nici nu a intrat nimeni în clădire!

Altfel spus, lumea nu a înţeles rostul acestei întrebări din Buletinul de vot care nu avea nevoie de consultarea populaţiei!