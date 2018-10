FRONTIERA: Peste 12.700 de pachete cu țigări confiscate la frontiera de nord

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, în urma unor acțiuni desfășurate pe linia combaterii contrabandei cu țigări, de proveniență ucraineană, cantitatea de 12.768 pachete cu țigări, în valoare de aproximativ 150.000 lei.

• În cursul nopții de 9/10 octombrie, în jurul orei 01, polițiștii de frontieră din Satu Mare au oprit pentru control, în municipiul Satu Mare, un autoturism marca Ford Galaxy, înmatriculat în România. La volanul acestuia era o femeie M.B., în vârstă de 41 de ani, domiciliată în județul Satu Mare. La control, în autoturism s-au observat țigări, de proveniență ucraineană.

Autoturismul în cauză a fost condus la sediu pentru cercetări, fiind descoperită cantitatea de 288 pachete cu țigări, de diferite mărci, de proveniență ucraineană.

Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 3.370 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar femeia este cercetată sub aspectul săvârșirii infrac­țiunii de contrabandă, iar autoturismul în cauză a fost indisponibilizat, în vederea confiscării.

• Polițiștii de frontieră din cadrul sectoarelor Brodina, Valea Vișeului și Sarasău, în urma desfășurării unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări, au descoperit, în zona de frontieră, mai multe colete ce conțineau țigări de contrabandă. În urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 12.480 pachete cu țigări, de proveniență ucraineană, în valoare de aproximativ 146.000 lei.

Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac verificări în vederea identificării persoanelor implicate și a documentării întregii activități infrac­ționale.

Căutat de autoritățile române, oprit în Petea

Marți, 9 octombrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat, pe sensul de intrare în țară, cetățeanul român F.L., în vârstă de 30 de ani, din județul Bacău.

La controlul de frontieră, s-a constatat că bărbatul în cauză este căutat de autoritățile române. Pe numele lui a fost emis, de către Judecătoria Bacău, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației. Drept urmare, persoana în cauză a fost predată unui echipaj al IPJ Satu Mare în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Alte peste 10.000 de pachete cu țigări de contrabandă confiscate

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Biroul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au depistat trei cetățeni români care transportau peste 7.900 de pachete cu țigări de contrabandă. Totodată, sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de frontieră au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța și Suceava, în urma cărora au fost ridicate, în vederea confiscării, 2.300 pachete cu țigări de contrabandă și diverse sume de bani.

Luni, 8 octombrie, în cadrul unor activități informativ-operative desfășurate în zona de competență, polițiștii de frontieră au oprit în trafic, pentru control, două autoturisme, înmatriculate în România. În mașini se aflau trei cetățeni români, cu vârste cuprinse între 41 și 48 de ani, domiciliați în județul Constanța, despre care existau date că sunt implicați în activități de contrabandă.

În urma verificărilor, într-unul din cele două autoturisme s-au descoperit 7.960 pachete cu țigări, fără timbru fiscal, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente justificative.

Totodată, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Constanța și Suceava, în uma cărora au fost identificate și ridicate, în vederea confiscării, 2.300 pachete cu țigări de contrabandă, diferite sume de bani și două autoturisme.

În total, au fost confiscate 205.200 țigarete de contrabandă (10.260 pachete cu țigări), de diferite mărci, evaluate la 83.680 lei, diferite sume de bani și au fost indisponibilizate patru autoturisme, evaluate la 172.500 lei.

Cei trei cetățeni români sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, fiind prezentați instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestora.