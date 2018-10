Pacea de la Verdun

La întâlnirile literare de la Baia Mare, profesorul Mircea Popa îmi semnalează o lansare recentă a unui film, pe rețeaua Youtube, în care un grup de istorici maghiari contestă dreptul românilor asupra Transilvaniei. Deși am mai scris că această temă este cunoscută, după ce am văzut filmul, mi-am dat seama că politica de învrăjbire continuă. Am mai spus: prețuiesc poporul maghiar, poezia confraților de la Budapesta. Am cunoscut maghiari mai români ca românii, cu respect pentru țara în care trăiesc. Mai sunt, din păcate oameni fără somn, care aruncă în spațiul public un întreg arsenal de afirmații fără acoperire documentară, mizând pe radicalizarea maghiarilor din România, dar și din alte țări învecinate. Atrași în capcana unei politici diversioniste.

Se vrea enclavizarea așa-zisului Ținut Secuiesc și alungarea românilor din regiune. Așa spune filmul care rulează de multă vreme pe un ecran ima­ginar. Într-o lume civilizată, în care pretindem că trăim, asemenea atitudini mi se par anacronice. Acei vecini, care bagă bățul prin gard, nu sunt împăcați cu istoria recentă. Filmulețul este jignitor. Suntem tratați ca și cum am fi niște invadatori. Fantoma trecutului nu-i lasă în pace. Nu ne lasă nici pe noi să ne trăim, după dorință, aniversarea unui moment de seamă din istoria noastră. Este o metodă desuetă de a privi lucrurile, o atitudine condamnată și în trecut de istorie.

Acum, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri, astfel de reacții au menirea să ne jignească sentimentele noastre cele mai intime. Nici o țară, nici un popor, demne de o lume distinsă, nu-și pot îngădui asemenea atitudini, nu-și pot aroga pretenții de dominație asupra altora. Filmul este agresiv, mascat sub forma unor reconstituiri istorice, care este o colecție de falsuri, comentarii tendențioase lipsite de probe. Noi suntem răbdători, iar conducătorii dornici să nu supere minoritatea bine organizată politic. Noi am îndepărtat diaspora, prin manevre greu de înțeles, în timp ce vecinii noștri tratează fiecare ungur ca pe o avere. Mai sunt și excepții. Suntem (sunt ei, conducătorii!) extrem de prudenți față de asemenea înjosiri pe care nu le merităm.

Să nu uităm că e nevoie să actualizăm istoria în spiritul unei liniști europene. Mai ales cei ce plâng pe ruinele vulturului bicefal și denunță Tratatul de la Trianon. Să ne răzbunăm mai puțin pe istorie și să fim mai atenți la lumea în care trăim. Acum un veac s-a împlinit un proces istoric din care a rezultat un stat puternic, centralizat după modelul francez. Propun un exemplu germano-francez. În septembrie, 1984, Helmut Kohl, pe atunci cancelarul Germaniei și François Mitte­rrand, pe atunci președintele Franței, s-au întâlnit la Verdun pe una din fortificațiile rămase din cumplitul război dintre francezi și nemți din prima încleștare mondială. Bătălia de la Verdun a fost, după aprecierea istoricilor militari, cea mai lungă și cea mai devastatoare din istorie. În zece luni, din cele două tabere, au fost uciși aproape un milion de soldați și civili. Oficial, au câștigat francezii, dar masacrul a atins proporții unice în istorie.

Cei doi lideri s-au întâlnit la Verdun când se împlineau 70 de ani de la începerea Primului Război Mondial. După ce au participat la o ceremonie în memoria victimelor. În fața cimitirului, unde sunt îngropați soldați francezi și germani, și-au dat mâinile și au promis pace pentru cele două țări. Și nu numai pentru ele. În față aveau un catafalc acoperit cu drapelele francez și german. Gestul a fost repetat, pentru relansarea idealului european, de François Hollande și Angela Merkel, când au marcat centenarul sângeroasei bătălii.

Deschideți cartea de istorie și vedeți câtă vrajbă a fost între cele două neamuri. Cu rădăcini în vreme și cu dispute teritoriale. Dar au făcut pace la Verdun. Propun acest model și între Ungaria și România. Fără patimi politice, cu realitatea în palmă. Mai ales cu sentimentele care ne-au făcut bine în istorie. Că am avut, și avem așa ceva, Patriotismul este dragoste de țară, naționalismul înseamnă adversitate. Știu că nu le-a făcut, liderilor din vecini, mare plăcere Tratatul de la Trianon. Dar să nu uităm că e nevoie să actualizăm istoria. Haideți să privim spre înțelegerea europeană de la Verdun.