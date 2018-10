Recalcularea pensiilor, doar pe hârtie. Softul nu a ajuns în teritoriu

De 10 zile ar fi trebuit să înceapă recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în grupele I și II de muncă, pensionați îna­inte de 1 ianuarie 2011. Sunt persoane care au fost discriminate la ultima recalculare prin creș­terea din pix la apariția Legii 192/2015 a stagiului complet de cotizare. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și-a făcut un exercițiu de imagine pe această recalculare, anunțând în media, încă din 29 septembrie, că, începând din 1 octombrie, 100.000 de persoane vor primi pensii mărite.

„Ca unul care am depus la începutul anului propunerea legislativă de reparare a nedreptăților create prin Legea 192/2015, am urmărit îndeaproape acest proces legislativ și tehnic. Din păcate, ministrul PSD al muncii urmărește doar capital electoral și nu este preocupat de starea de fapt. Niciunui pensionar nu i s-a început din 1 octombrie recalcularea. Am vorbit la casele de pensii. Nimeni nu a primit softul pentru recalculare și nici nu se știe când îl vor avea. La ultima recalculare, s-a primit după un an și jumătate de la intrarea în vigoare a legii. Pe doamna Vasilescu văd că nu o interesează asta. Până la primirea deciziilor de recalculare, pensionarii nu vor vedea niciun ban în plus. Lipsa softului la această dată e de neînțeles, atâta timp cât ministerul a avut la dispoziție aproape 3 luni să-l pregătească. Sper ca această tergiversare să nu aibă în spate cinismul guvernanților, prin care să urmărească ieșirea din plată, pe cale naturală, a unor beneficiari”, a declarat deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș.

Vorbim în mare parte de pensionari din minerit, a căror speranță de viață este mică din cauza bolilor profesionale pe care le au. Din 2016, de când a intrat în vigoare Legea 162, prin care s-a majorat stagiul de cotizare, câteva mii de pensionari au decedat deja, fără să apuce să-și vadă dreptul recâștigat. În Maramureș, sunt peste 7.000 de persoane a căror pensie va fi recalculată din oficiu. Procesul de recalculare va dura un an, deși prin proiectul depus de deputatul Duruș s-a cerut ca procedura să nu depășească 6 luni, tocmai pentru a reduce cât mai mult riscurile ca unii pensionari să nu mai fie în viață.

Pensiile pentru cei ieșiți din activitate înainte de 1 ianuarie 2011 și au lucrat în grupele I sau II vor crește în medie cu 1/3.

