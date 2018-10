Kaiac-Canoe • Carmen Lazăr, primele medalii din carieră

Ultimele competiții oficiale ale anului, găzduite de pista olimpică Bascov (Pitești), în perioada 2-7 octombrie, aveau să-i aducă lui Carmen Lazăr primele medalii din carieră. La Cupa României, unde a întîlnit adversare mult mai experimentate, a obținut bronzul în proba de K1 500 m (probă olimpică), iar la o zi, sportiva legitimată la CS Simared Baia Mare (antrenor Costel Bașa) a mai făcut o figură frumoasă, cucerind argintul în proba de Kaiac1 maraton pe distanța de 10 km. Așadar, Carmen a preluat cu brio ștafeta de la Paul Perșe (multiplu campion național), care din această toamnă va concura sub culorile CS Dinamo București. „La aceste două competiții am obținut ce nu am sperat. Afirm acest lucru cunoscînd adversarele cu care m-am bătut în vară. Acum a fost ceva deosebit. Bronzul de la Cupa României mi-a dat curaj, iar la K1 maraton am evoluat ca o adevărată caiacistă și am luat… argint. În continuare mă axez să prind lotul național, iar anul viitor să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, ne-a mărturisit Carmen Lazăr.

În altă ordine de idei, președintele și, totodată, finanțatorul CS Simared, Tudor Țiboc, s-a arătat contrariat de faptul că singurului club de Kaiac-Canoe din Baia Mare i se pun bețe-n roate pentru ca activitatea să decurgă normal. „Anul trecut, cînd am preluat frîiele de la vechea conducere, CS Simared se confrunta cu multe probleme, datorii la stat, antrenor neplătit (deși rezultate erau) etc. Baza de la Firiza arăta ca un Tsunami. Avînd în vedere că acest club are această secție de kaiac-canoe, cu tradiție în țară și sportivi care au participat la Jocurile Olimpice, CM și CE, am decis ca punct de plecare modernizarea acestei baze. Ne-am consultat cu arhitecți, proiectanți, persoane care știu cum trebuie să arate o bază multifuncțională, cu toate utilitățile. O bază nautică de kaiac-canoe nu poate funcționa fără vestiare, spații de cazare pentru sportivi pe perioada cantonamentelor, microcantină, sală de mese, sală de forță. Și nu în ultimul rînd, hangar pentru depozitarea ambarcațiilor care nu sînt chiar ieftine. Sportivii cu care noi ne mîndrim trebuie să beneficieze de toate aceste condiții. Am demarat acest proces de modernizare și reconstrucție, dar anumite instituții de o perioadă ne cam bagă bețe-n roate și nu putem continua ce ne-am propus. Știm că Lacul Firiza este rezerva de apă potabilă a municipiului, dar am documentat să folosim numai tehnologie de vîrf. Cum de 45 de ani de cînd funcționează secția de kaiac-canoe apa lacului nu a suferit modificări din cauza acestor ambarcații, nici de acum înainte nu se va întîmpla. Domnilor, care ne auziți și de care depindem, vrem să creăm un mediu propice desfășurării acestei activități, acestui fenomen care se numește kaiac-canoe. Rezultatele lui Carmen, această fată minunată de care sigur veți mai auzi, ne-a demonstrat încă o dată că Maramureșul este un izvor nesecat de talente. Noi trebuie să descoperim aceste talente, să le șlefuim (nu oricum și nu oriunde) și să le călăuzim pașii spre înalta performanță”, ne-a mărturisit Tudor Țiboc, președintele și finanțatorul CS Simared Baia Mare.