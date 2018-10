Ribana Fuzi, printre primii lucrători de tineret din Baia Mare

Ribana Fuzi – o tânără rromă din Baia Mare – a absolvit, de curând, cursul de lucrător de tineret, o meserie de curând creată în România. Experienţa ei în voluntariat şi în lucrul cu tinerii este de lungă durată, fiind extrem de implicată, în ultimii ani, în mai toate activităţile de impact dedicate comunităţii rrome din municipiul Baia Mare. Cel mai mult îşi doreşte să devină un real sprijin pentru cei din etnia sa astfel încât îndeosebi copiii şi tinerii să beneficieze de şanse categorice de reuşită în viaţă.

· Şcoală de vară în comunităţile rrome din Baia Mare

Reporter: Te numeri printre voluntarii de bază ai asociaţiei Young Roma Maramureş, implicându-te în mai toate iniţiativele lor. Care sunt proiectele la care ai luat parte recent?

Ribana FUZI: Un prim proiect a fost “Comemorarea Victimelor Holocaustului” în cadrul căruia am organizat o întâlnire la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”. Pe lângă acest eveniment, am mai organizat şi două Biblioteci Vii. Am continuat cu activităţi de curăţenie şi deszăpezire în comunitatea Cuprom, alături de oamenii din comunitate, activităţi în licee, respectiv la Colegiul Tehnic “Transilvania” şi Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”. Ulterior, am organizat proiectul nostru de suflet, dedicat Zilei Internaţionale a Rromilor. Pe urmă, am organizat activităţi de 1 iunie în comunităţile rrome. Ne-am jucat şi am pictat alături de copilaşii din Ferneziu, Gară şi Craica.

R.: Iei parte, de asemenea, la activităţi ce implică copiii rromi ce locuiesc în comunităţile de pe Craica, de la Cuprom ori Pirită. Care e programul întâlnirilor?

R.F.: Îmi plac copiii la nebunie şi iubesc să fac activităţi cu aceştia, dar o activitate foarte dragă mie şi care a avut un impact frumos asupra copiilor din comunităţi a fost “Şcoala de Vară” care s-a născut la ideea Claudiei Costea şi a Loredanei Mihaly. Şcoala s-a ţinut la Liceul Penticostal – pentru copilaşii de pe Pirită, la Şcoala “Vasile Alecsandri” – pentru copilaşii de pe Craica şi în incinta Cupromului – pentru copilaşii din cartier. Eu am avut bucuria să mă implic în activităţile susţinute la Liceul Penticostal şi, pe urmă, la cele de la Cuprom, unde am avut bucuria să coordonez, alături de Loredana, majoritatea sesiunilor. A fost o bucurie deoarece copiii au fost superreceptivi. Ceea ce ne-a bucurat cel mai mult a fost faptul că au conştientizat cât de importantă e şcoala şi, mai ales, cât poate fi de frumoasă. Dorim să repetăm activităţile în fiecare an, deoarece copilaşii ne cer asta cu entuziasm.

· “Educaţia e cheia succesului”

R.: Eşti prezentă şi la manifestările găzduite de Centrul Comunitar Romanii din Baia Mare. Care este rolul tău acolo?

R.F.: Pot spune că sunt prezentă la majoritatea activităţilor organizate de centrele comunitare, atât de către centrul Romanii, cât şi de Centrul “Sfântul Francisc de Assisi” şi Centrul de Reabilitare Socială pentru Copiii aflaţi în Situaţii de Risc (CRS-CSR), acestea fiind ale Municipiului Baia Mare. Rolul meu diferă de la o activitate la alta, uneori coordonez activităţi, facilitez activităţi, organizez întâlniri sau poate doar fac fotografii, sau pur şi simplu voluntariez la ce e nevoie.

R.: Mai activezi şi în cadrul unor altor ONG-uri? La ce proiecte ai luat parte în acest context?

R.F.: În prezent, activez doar la Young Roma Maramureş, am activat la IofC, dar şi la DEIS. Dar dacă stau bine să mă gândesc, activez şi în cadrul Asociaţiei DEIS, ca lucrător de tineret. Recent, am absolvit cursul de lucrător de tineret care e o nouă meserie în România. Acesta e un sprijin real, deoarece se implică activ în viaţa tânărului, îi facilitează procesul de învăţare atât informală, cât şi nonformală, îndrumă şi consultă tinerii. E omul pe care orice tânăr se poate baza, e prietenul de care ai nevoie, dar care, de asemenea, e un specialist, deoarece mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă.

R.: Negreşit, reprezinţi un real model pentru copiii şi tinerii din comunitatea rromă, fiind atât absolventă a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, cât şi studentă a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, specializarea Management. Ce te-a impulsionat să evoluezi din acest punct de vedere?

R.F.: Ce m-a impulsionat să evoluez a fost dorinţa de mai bine. Educaţia e cheia succesului, după părerea mea. Suntem înconjuraţi de exemple pozitive, de reuşite prin educaţie.

· Importanţa şcolii şi continuării studiilor

R.: Pot fi convinşi copiii rromi să nu abandoneze şcoala? Pot fi determinaţi părinţii să-şi şcolarizeze copiii?

R.F.: Sunt de părere că, în curând, copiii rromi nu vor mai abandona şcoala. Într-adevăr, în prezent, din păcate, încă se întâmplă asta, din diferite cauze. Am trăit şi am întâlnit discriminarea în şcoală, dar sunt sigură că se poate scăpa de asta dacă profesorii vor veni alături de noi şi dacă îşi vor da voie să simtă şi să cunoască aceşti copilaşi. De cealaltă parte, părinţii se luptă, sunt conştienţi că, prin educaţie, îşi vor depăşi condiţia şi nu vor ca istoria să se repete.

R.: Ce crezi că se poate face, din punctul tău de vedere, pentru a transforma în bine comunităţile rrome?

R.F.: Comunităţile rrome pot fi transformate în bine, prin continuarea studiilor şi, de asemenea, prin oferirea şansei de a avea un trai mai bun. Noua generaţie vine cu forţe noi, cu oameni care îşi doresc să fie bine, respect şi bună înţelegere.

R.: Care sunt proiectele la care vei lua parte în imediata perioadă?

R.F.: Voi participa la activităţi organizate de inspectoratul şcolar care vor fi realizate pentru liceenii din clasele IX-XII. În cadrul acestora, voi avea bucuria de a vorbi despre importanţa şcolii şi despre importanţa continuării studiilor. De asemenea, voi continua să realizez activităţi cu copiii din comunităţi, dar şi alături de colegii de la Young Roma Maramureş.

R.: Care sunt planurile tale de viitor?

R.F.: Doresc să-mi finalizez facultatea, deoarece sunt în an terminal şi vreau să mă înscriu la master. De asemenea, doresc să intru în învăţământ, deoarece am absolvit cursul de limba rromani, dar şi de mediator şcolar. Doresc să mă specializez cât mai mult pe latura de non-formal şi să fiu în continuare un sprijin real pentru comunităţile rrome băimărene. Mai vreau să-mi dezvolt pasiunea pentru scris, deoarece deţin un blog (Dincolo de aparenţe), unde îmi împărtăşesc gândurile. Nu în ultimul rând, alături de colegii de la Young Roma Maramureş, vreau să continuăm activităţile frumoase cu şi pentru tinerii interesaţi.