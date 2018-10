Primarul din Petrova a plătit penalităţi de 30.000 lei către săteni!

Legislaţia în domeniul fondului funciar a fost complicată în anul trecut, de când retrocedarea terenurilor forestiere este blocată. În consecinţă, cei care au sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile, de punere în posesie, se pot îndrepta în instanţă împotriva celor care nu respectă aceste hotărâri, adică împotriva preşedinţilor comisiilor locale de fond funciar, în speţă primarii.

Un asemenea caz s-a înregistrat în comuna Petrova, unde primarul Ion Petrovai a plătit 30.000 lei, din buzunarul său, unor consăteni. Acesta ne explică: „Cu toate că sunt inginer silvic la bază, de 10 ani mă chinuiesc să pun oamenii în posesie cu pădurile şi nu reuşesc. Am probleme cu cei de la Romsilva, nu ne putem pune de acord. A intrat în vigoare legea care ne obligă să punem pădurile în posesie pe vechiul amplasament, dar e nevoie de hotărâre de Guvern, deci retrocedările de fond forestier sunt blocate. De când sunt primar, am plătit 300 de milioane lei vechi ca despăgubiri. Consătenii m-au dat în judecată că nu i-am pus în posesie. Oamenii au dreptate, aşteaptă de 20 de ani să fie puşi în posesie. Şi avem încă 63 de sentinţe definitive şi irevocabile, cu fond fores­tier, pe care nu le putem aplica. Sentinţele nu au fost împotriva primăriei, ci împotriva primarului, aşa că am plătit din buzunarul meu. Un executor din Vişeu mi-a făcut poprire şi am plătit unui consătean 20.000 lei, iar altuia, 10.000 lei. Nu-i normal, dar ce să fac?!… Noile modificări au încurcat problema, te obligă să-l pui pe solicitant în posesie pe vechiul amplasament, dar acolo deja sunt puşi alţii, ori cetăţeni de-ai noştri, ori composesoratul, şi până îl iei pe unul să-l muţi în altă parte… Am făcut adrese la Prefectură, Romsilva, să ne punem de acord, dar fără rezultat…”

Prefectura aşteaptă deblocarea

Am stat de vorbă şi cu Vasile Moldovan, prefectul de Maramureş: „Problema cu care ne confruntăm este legată de retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră. Avem, la nivel de judeţ, circa 1.000 de hotărâri judecătoreşti nepuse în executare. În 2017, s-a pronunţat o decizie a Curţii Constituţionale, în care se preciza că reconstituirea se face pe vechiul amplasament. În cazul în care nu mai este posibil, reconstituirea se va face pe un alt amplasament, dar cu o condiţie: de a trece pădurea respectivă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, procedură greoaie, care se va realiza prin Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor. (…) Cei de la Direcţia Silvică susţin că toate terenurile fac parte din domeniul public al statului. (…) Nu este normal nici ca primarii să plătească penalităţi din buzunarul lor”. Plecând de la această problemă, prefectul a făcut mai multe adrese către instituţiile abilitate, iar acum aşteaptă un răspuns. După aceea, va avea loc o întâlnire între primarii care au probleme cu retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră, reprezentanţii Direcţiei Silvice şi reprezentanţii Gărzii Forestiere pentru a rezolva situaţia.